Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Пройти дорогами самодержцев, прикоснуться к святыням и разгадать средневековые загадки
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
13 авг в 12:00
14 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Исследовать сердце древнего города
16 авг в 17:00
29 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пройти по улицам города-патриарха и исследовать его богатое историко-культурное наследие
Начало: На площади Франциска Скорины
Сегодня в 16:30
13 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
От всей нашей компании большое спасибо Надежде за интересную и познавательную экскурсию по г. Полоцк.
Надежда очень приятный и добрый человек,
Надежда очень приятный и добрый человек,
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Д
Удивительный древний город Полоцк. Были с подругой там впервые. Богатая история, красивые виды и удивительный монастырь.
Надежда - отличный гид. Любит
Надежда - отличный гид. Любит
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Отличная экскурсия! Экскурсовод учел все сложности с передвижениями (были с мамой-инвалидом). Огромное спасибо 🤩
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С
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод.
Удачи и процветания необыкновенному древнему и такому молодому Полоцку.
Удачи и процветания необыкновенному древнему и такому молодому Полоцку.
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С
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
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Спасибо огромное Надежде за экскурсию!
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Б
Надежда увлеченный своим делом и приятный в общении человек, который не жалеет для людей ни знаний, ни личного времени. Экскурсия
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И
Надежда живет в Полоцке и живет городом Полоцк! Это уютная экскурсия по родному дому. Для меня город был неожиданным открытием.
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А
Замечательно погуляли с Надеждой! Поговорили на разные темы, насладились красивейшим городом. Отдельная благодарность за участие в нашей дальнейшей туристической программе по Полоцку.
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А
Спасибо Олегу! Очень интересная и познавательная экскурсия! Всё на высшем уровне!
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Всего 77 отзывов в Полоцке в категории "Спасо-Преображенская церковь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Спасо-Преображенская церковь»
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