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Спасо-Преображенская церковь – экскурсии в Полоцке

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Преображенская церковь» в Полоцке, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Полоцк сквозь века
Пешая
3 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Полоцк сквозь века
Пройти дорогами самодержцев, прикоснуться к святыням и разгадать средневековые загадки
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
13 авг в 12:00
14 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Исследовать сердце древнего города
16 авг в 17:00
29 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний, заманчивый Полоцк
Пройти по улицам города-патриарха и исследовать его богатое историко-культурное наследие
Начало: На площади Франциска Скорины
Сегодня в 16:30
13 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Полоцк сквозь века
От всей нашей компании большое спасибо Надежде за интересную и познавательную экскурсию по г. Полоцк.
Надежда очень приятный и добрый человек,
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с которым время экскурсии пролетело незаметно, а мы остались под впечатлением от истории этого древнего города.
Очень рекомендуем Надежду в качестве экскурсовода!

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Д
Полоцк сквозь века
Удивительный древний город Полоцк. Были с подругой там впервые. Богатая история, красивые виды и удивительный монастырь.
Надежда - отличный гид. Любит
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свой родной край, хорошо разбирается в истории и культуре, интересно рассказывает. Плюс пошла нам на встречу с изменением времени прям в день экскурсии. Быстро отвечает, всегда на связи. Приятно было пообщаться. Не только про историю города, но и его современность.
Однозначно рекомендуем.

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Мария
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Отличная экскурсия! Экскурсовод учел все сложности с передвижениями (были с мамой-инвалидом). Огромное спасибо 🤩
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С
Полоцк сквозь века
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод.
Удачи и процветания необыкновенному древнему и такому молодому Полоцку.
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С
Полоцк сквозь века
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
Отличный гид и отличная экскурсия. легко и интересно, время пролетело незаметно. огромное спасибо.
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Светлана
Полоцк сквозь века
Спасибо огромное Надежде за экскурсию!
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Б
Полоцк сквозь века
Надежда увлеченный своим делом и приятный в общении человек, который не жалеет для людей ни знаний, ни личного времени. Экскурсия
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была очень познавательной и интересной, прошла в форме беседы и затянулась на четыре с половиной часа, вместо трех. За это время побывали в очень интересных местах древнего Полоцка, многое узнали и про прошлое и про настоящее города.

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И
Полоцк сквозь века
Надежда живет в Полоцке и живет городом Полоцк! Это уютная экскурсия по родному дому. Для меня город был неожиданным открытием.
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Пешая экскурсия продлилась намного больше по времени, чем мы заказывали, потому, что хоть город и небольшой, но очень насыщенный историей, можно гулять и впитывать весь день и на музеи времени не останется, а их много (для любителей) и как говорят очень интересные. А Надежда оказалась очень открытым душевным и конечно знающей каждый сантиметрик своего родного города. Порекомендовала что можно еще посетить (не входящее в программу экскурсии) и где можно вкусно покушать, и еще места в окрестностях города и Белоруссии! Рекомендую всем и огромное спасибо за проведенное с нами время.

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А
Полоцк сквозь века
Замечательно погуляли с Надеждой! Поговорили на разные темы, насладились красивейшим городом. Отдельная благодарность за участие в нашей дальнейшей туристической программе по Полоцку.
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А
Полное погружение в Полоцк (на вашем авто)
Спасибо Олегу! Очень интересная и познавательная экскурсия! Всё на высшем уровне!
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Всего 77 отзывов в Полоцке в категории "Спасо-Преображенская церковь"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Спасо-Преображенская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Полоцке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Полоцк сквозь века;
  2. Полное погружение в Полоцк (на вашем авто);
  3. Древний, заманчивый Полоцк.
Какие места ещё посмотреть в Полоцке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Софийский собор;
  2. Площадь Свободы;
  3. Богоявленский собор;
  4. Богоявленский монастырь;
  5. Домик Петра I.
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в августе 2026
Сейчас в Полоцке в категории "Спасо-Преображенская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Полоцке на 2026 год по теме «Спасо-Преображенская церковь», 77 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь