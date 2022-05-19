Об экскурсии

Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей города с историей культовых сооружений прошлого. Маршрут экскурсии проходит через такие исторические памятники, православные храмы и костёлы города Витебска, как: Костёл Святой Варвары, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь Воскресения Христова (Рыночная), Ратуша, историческая застройка ул. Толстого и ул. Суворова, церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы, церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Также в ходе экскурсии туристы познакомятся с историей ныне не существующих храмов. Побывают на тех местах, где они находились. К таким памятникам можно отнести костёл св. Антония, Николаевский собор, Свято-Духовский храм.

Экскурсия начнётся у костёла Святой Варвары. Вы увидите здание, построенное в самом конце XVIII века. Узнаете, какая судьба была уготована одному из немногих сохранившихся костёлов города Витебска. Изюминкой экскурсии станет посещение восстановленного храма XII века – церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, сохранившей остатки древней кладки. Это единственный памятник на территории Восточной Европы, построенный в стиле византийско-балканского зодчества.

Удивят своей белизной и роскошеством построенная в стиле виленского барокко церковь Воскресения Христова, а также один из крупнейших храмов на территории Беларуси – церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы. Эти храмы были разрушены в 1930-е гг., и заново отстроены в начале XXI века.

Заканчивается тематическая экскурсия показом церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной несколько в стороне от основных объектов исторического центра города, однако также являющейся частью храмовых доминант. Изначально построенный монахами-тринитариями в самом начале XIX века, костёл вскоре был закрыт, и после 25-летнего простоя был отдан православным.

Нелегкая судьба ждала храм в ХХ веке, веке массовых гонений на церковь. О борьбе верующих за храм, а также о других недостающих элементах современной исторической мозаики, вы узнаете в ходе нашей экскурсии.