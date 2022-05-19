Православные храмы и костёлы города Витебска

Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей города с историей

Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей города с историей культовых сооружений прошлого.

Маршрут экскурсии проходит через такие исторические памятники, православные храмы и костёлы города Витебска, как: Костёл Святой Варвары, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь Воскресения Христова (Рыночная), Ратуша, историческая застройка ул. Толстого и ул.

Суворова, церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы, церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Православные храмы и костёлы города Витебска
Православные храмы и костёлы города Витебска
Православные храмы и костёлы города Витебска
Православные храмы и костёлы города Витебска
Православные храмы и костёлы города Витебска

Что вас ожидает 🤩

  • Костёл Святой Варвары
  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Церковь Воскресения Христова (Рыночная)
  • Ратуша
  • Историческая застройка ул. Толстого и ул. Суворова
  • Церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и др

Об экскурсии

Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей города с историей культовых сооружений прошлого. Маршрут экскурсии проходит через такие исторические памятники, православные храмы и костёлы города Витебска, как: Костёл Святой Варвары, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь Воскресения Христова (Рыночная), Ратуша, историческая застройка ул. Толстого и ул. Суворова, церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы, церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Также в ходе экскурсии туристы познакомятся с историей ныне не существующих храмов. Побывают на тех местах, где они находились. К таким памятникам можно отнести костёл св. Антония, Николаевский собор, Свято-Духовский храм.
Экскурсия начнётся у костёла Святой Варвары. Вы увидите здание, построенное в самом конце XVIII века. Узнаете, какая судьба была уготована одному из немногих сохранившихся костёлов города Витебска. Изюминкой экскурсии станет посещение восстановленного храма XII века – церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, сохранившей остатки древней кладки. Это единственный памятник на территории Восточной Европы, построенный в стиле византийско-балканского зодчества.
Удивят своей белизной и роскошеством построенная в стиле виленского барокко церковь Воскресения Христова, а также один из крупнейших храмов на территории Беларуси – церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы. Эти храмы были разрушены в 1930-е гг., и заново отстроены в начале XXI века.
Заканчивается тематическая экскурсия показом церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной несколько в стороне от основных объектов исторического центра города, однако также являющейся частью храмовых доминант. Изначально построенный монахами-тринитариями в самом начале XIX века, костёл вскоре был закрыт, и после 25-летнего простоя был отдан православным.
Нелегкая судьба ждала храм в ХХ веке, веке массовых гонений на церковь. О борьбе верующих за храм, а также о других недостающих элементах современной исторической мозаики, вы узнаете в ходе нашей экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Пожертвования в храмах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Костел Святой Варвары, Витебск
Завершение: Витебск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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