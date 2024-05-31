1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
- ТТатьяна31 мая 2024Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
- ИИрина22 мая 2024Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
- ЭЭльза22 мая 2024Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
- ГГеннадий18 мая 2024Это была не просто экскурсия, а неспешная прогулка по Витебску в приятной компании с Аллой, которая нам рассказывала много интересного про историю города, современный Витебск, жителей города. Спасибо большое за замечательную прогулку по Витебску!
- ЮЮлия16 мая 2024Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
- ЕЕкатерина15 мая 2024Обзорная экскурсия по Витебску с экскурсрводом Катериной 12.05.2024 была просто замечательной. Она показала все достопримечательности города, объяснила его историю и
- РРемма13 мая 2024Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
- ННаталья13 мая 2024Экскурсия по Витебску с Екатериной очень понравилась! Из трех экскурсий в Беларуси, эта, по-настоящему смогла заинтересовать наших детей, 10 и
- ММария12 мая 2024Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Воскресенская церковь»
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