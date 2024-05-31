Воскресенская церковь – экскурсии в Витебске

Найдено 7 экскурсий в категории «Воскресенская церковь» в Витебске, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Витебска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Мелодии витебских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
3 900 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Классический Витебск
    Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Загадки Витебска
    Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
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    сложной судьбой и сильными людьми, и как город, который можно просто любить. Алла молодец, не только познакомила с историей города, но и сумела передать свою любовь к нему и теплое отношение. Спасибо огромное! А ещё здорово, что была обозначена некоторая интрига, позволившая сохранить концентрацию внимания до конца экскурсии, чтобы не пропустить важные моменты. Всё понравилось даже моему придирчивому мужу, так что могу смело рекомендовать и сама, если буду в Витебске, закажу экскурсию про Шагала.

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
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    Нас покорили ее знание материала и любовь к городу. После содержательной экскурсии, порекомендовала нам для посещения музей, который мы сами не нашли бы. Возможно, не обратили бы внимания - а это один из лучших музеев города. Какой? А вот пусть она подскажет вам сама. Прекрасного всем времени в Витебске!

  • Э
    Эльза
    22 мая 2024
    Здравствуй, Витебск
    Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
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    Экскурсия у нас была после 8часового переезда,но не смотря на это, ходили за Романом, как привязанные. Учитывал возрастной ценз группы, заинтересовал в самостоятельной прогулке на следующий день, поэтому и на следующий день нам было что посмотреть!

  • Г
    Геннадий
    18 мая 2024
    Загадки Витебска
    Это была не просто экскурсия, а неспешная прогулка по Витебску в приятной компании с Аллой, которая нам рассказывала много интересного про историю города, современный Витебск, жителей города. Спасибо большое за замечательную прогулку по Витебску!
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Были в Витебске проездом на 9 мая, договорились с Алексеем на экскурсию. Все прошло отлично. Алексей легко и непринуждённо рассказал об основных достопримечательностях, провел нас по центру. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Обзорная экскурсия по Витебску с экскурсрводом Катериной 12.05.2024 была просто замечательной. Она показала все достопримечательности города, объяснила его историю и
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    без сомнений отвечала на все вопросы! Катерина очень добрая, позитивная, отличный экскурсовод, объясняла все доступно, понятно, интересно, а главное ее рассказы завлекали в историю города и хотелось еще продолжить экскурсию!! Всем рекомендуем этого экскурсовода!! Большое ей СПАСИБО!! Благодаря ей, мы много всего узнали!!!

  • Р
    Ремма
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Обзорная прогулка «Витебские истории»
    Экскурсия по Витебску с Екатериной очень понравилась! Из трех экскурсий в Беларуси, эта, по-настоящему смогла заинтересовать наших детей, 10 и
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    16 лет, которые с удовольствием слушали Екатерину все 3 с лишним часа. А рассказ о М. Шагале, сидя в уютном кофе, был особенно душевным! Рекомендую! Спасибо!

    Экскурсия по Витебску с Екатериной очень понравилась! Из трех экскурсий в Беларуси, эта, по-настоящемуЭкскурсия по Витебску с Екатериной очень понравилась! Из трех экскурсий в Беларуси, эта, по-настоящемуЭкскурсия по Витебску с Екатериной очень понравилась! Из трех экскурсий в Беларуси, эта, по-настоящему
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Мелодии витебских улиц
    Наш приезд в Витебск был омрачен ужасной погодой, город казался маленьким, мрачным, провинциальным. В общем, очень сильно мы расстроились, пока
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    не началась экскурсия с Алексеем! Он очень хороший рассказчик, приятный, спокойный, вежливый человек - олицетворение замечательных добрых жителей Беларуси! Под проливным дождем больше двух часов Алексей водил нас по городу, хотя сам был одет очень легко. Ни разу не попытался сократить маршрут или схалтурить, чтобы побыстрее экскурсии закончить. Показал как "парадные улицы", так и дворики Витебска. По маршрутам Алексея мы гуляли еще не раз! Из всех экскурсий, которые брали в Беларуси больше всего нам повезло именно с Алексеем! Большое Вам спасибо, успехов и всех благ!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Воскресенская церковь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Загадки Витебска
  2. Мелодии витебских улиц
  3. Классический Витебск
  4. Здравствуй, Витебск
  5. Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "Воскресенская церковь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 750 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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