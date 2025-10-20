Витебск славится своими мастерами, чьи работы представлены в галерее «Стена». Посетители смогут увидеть произведения более 500 художников, включая Дундия и Шилко. Галерея расположена в историческом здании, где раньше работали местные художники. Экскурсия познакомит с историей УНОВИСа и наследием Шагала и Малевича. Участники смогут приобрести понравившиеся работы и обсудить удобное время для посещения
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🏛 Историческое здание галереи
- 🖼 Работы более 500 художников
- 🕰 Погружение в историю УНОВИСа
- 🛍 Возможность покупки картин
Что можно увидеть
- Галерея «Стена»
- Работы Малевича
- Работы Шагала
Описание экскурсии
Галерея расположена в историческом здании в центре города. Раньше здесь были мастерские витебских художников. Вы увидите 7 залов с картинами, дизайнерскими украшениями интерьера, скульптурами из бронзы, камня, металла и дерева. Здесь представлены работы более 500 художников: Николая Дундина, Виктора Шилко, Александра Досужева, Валерия Щасного и многих других.
Мы рассмотрим след Витебска в мировой художественной культуре и вспомним:
- Революционный Витебск 1918–1922 годов и творчество всемирно известных художников (Шагал, Малевич, Лисицкий, Добужинский, Богуславская, Ермолаева, Пуни, Фальк)
- Художественное училище, открытое Шагалом в 1920 году
- Объединение молодых художников УНОВИС (Утвердители нового искусства), созданное Казимиром Малевичем
- Творческое неформальное объединение «Квадрат», созданное молодыми художниками 16 марта 1987 года. Духовный преемник УНОВИСа
- Связь традиций и современности через 100 лет после Малевича и Шагала
Организационные детали
- Работы в галерее можно приобрести
- Если вам не подходит указанное время экскурсии, можно обсудить изменение в переписке
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Людмила, я директор художественного салона-галереи «Стена» с 2010 года. Галерея расположена в историческом здании 19 века, рядом с местом, где находились мастерские «УНОВИС». И эта связь времён, преемственность поколений
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Фотографии от путешественников
Екатерина
20 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию.
За умение найти подход к детям, которые вначале были не сильно заинтересованы биографией Шагала, но потом они уже с интересом гуляли по галерее изучали картины и арт-объекты, обсуждали, участвовали. Очень люблю такие пространства.
За умение найти подход к детям, которые вначале были не сильно заинтересованы биографией Шагала, но потом они уже с интересом гуляли по галерее изучали картины и арт-объекты, обсуждали, участвовали. Очень люблю такие пространства.
Вера
27 сен 2025
Галерея небольшая, но содержание картин предметов прикладного искусства разнообразно. Чувствуешь, что художники вкладывают свою душу. Атмосфера света, человеческого тепла окутывает. Картины Витебска наполнены жизнеутверждающим смыслом. Даже одна из картин "На смерть Высоцкого" так её назову, вызывает скорее грусть, а не утрату поэта. Людмила желаю вам успехов и развития в дальнейшем.
Любовь
8 сен 2025
Совершенно случайно наткнулись на эту своеобразную экскурсию в мир художников. Галерея" Стена" произвела на нас неизгладимое впечатление вместе с ее интереснейшей хозяйкой Людмилой. Людмила увлекла нас с первой минуты знакомства своим захватывающим повествованием о художниках. В галерее представлено множество картин, которые при желании можно приобрести. Если будете в Витебске, обязательно посетите эту галерею
Елена
2 сен 2025
Прекрасная экскурсия по галерее авторских работ и картин, где каждая вещь имеет историю.
Людмила прекрасная рассказчица, время пролетело незаметно. И конечно хочется что то купить на память об этом прекрасном месте!
Людмила прекрасная рассказчица, время пролетело незаметно. И конечно хочется что то купить на память об этом прекрасном месте!
Виктория
26 авг 2025
Впервые в Витебске. Неожиданно для себя оказались в галерее Стена. Были приятно удивлены, интересный исторический рассказ хозяйки галереи о школе живописи города. Картины потрясающие. Работы местных художников. Можно увезти с собой кусочек красоты. Спасибо за эмоции.
Андрей
18 авг 2025
Очень насыщенный и интересный рассказ о прошлом и настоящем искусства Витебска и не только. Час пролетел как одна минута. Спасибо!
Анна
13 авг 2025
Огромное спасибо Людмиле за живой, интересный рассказ и диалог! Очень важно чувствовать любовь самого экскурсовода к предмету, когда человек выражает личное отношение, а не просто перечисляет даты и факты.
Тимур
6 авг 2025
Обязательно для тех кто интересуется искусством
Оксана
17 июл 2025
Душевный разговор, хорошие картины и кофе. Людмила прекрасно знает историю развития искусства в Витебске., готовьте вопросы 😉
Алла
14 июн 2025
Эта галерея - удивительное место силы. Зарядились позитивом и от работ художников, и от общения с хозяйкой галереи. Людмила-замечательный человек, экскурсия превратилась в очень теплую беседу, уходить не хотелось. Также в галерее интересные интерьры, фото получились отличные)
Дмитрий
22 мая 2025
Интересное место для знакомства с мастерами города Витебск, спасибо Людмиле за введение в мир живописи и искусства. 🎨
Игорь
11 мая 2025
Людмила очень увлеченный и знающий тему человек. Спасибо ей за увлекательный рассказ о художниках и их творениях.
Дмитрий
11 мая 2025
Очень интересная экскурсия! После посещения остаётся чувство причастности к миру истории искусства. Гостеприимство и домашний подход организатора оставляет приятное ощущение добра и тепла. Ещё раз спасибо, всем рекомендую!
Ирина
9 мая 2025
Увлекательный и познавательный рассказ о современных художниках Витебска. Хорошая возможность прикоснуться к прекрасному!
Алексей
8 мая 2025
Экскурсия по галерее оставила особенное впечатление. Людмила - человек, который много лет связан с этим местом и с историей витебской художественной школы. Её рассказ был неформальным, живым и глубоким
