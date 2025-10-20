Екатерина Спасибо за интересную экскурсию.

За умение найти подход к детям, которые вначале были не сильно заинтересованы биографией Шагала, но потом они уже с интересом гуляли по галерее изучали картины и арт-объекты, обсуждали, участвовали. Очень люблю такие пространства.

В Вера Галерея небольшая, но содержание картин предметов прикладного искусства разнообразно. Чувствуешь, что художники вкладывают свою душу. Атмосфера света, человеческого тепла окутывает. Картины Витебска наполнены жизнеутверждающим смыслом. Даже одна из картин "На смерть Высоцкого" так её назову, вызывает скорее грусть, а не утрату поэта. Людмила желаю вам успехов и развития в дальнейшем.

Любовь Совершенно случайно наткнулись на эту своеобразную экскурсию в мир художников. Галерея" Стена" произвела на нас неизгладимое впечатление вместе с ее интереснейшей хозяйкой Людмилой. Людмила увлекла нас с первой минуты знакомства своим захватывающим повествованием о художниках. В галерее представлено множество картин, которые при желании можно приобрести. Если будете в Витебске, обязательно посетите эту галерею

Елена Прекрасная экскурсия по галерее авторских работ и картин, где каждая вещь имеет историю.

Людмила прекрасная рассказчица, время пролетело незаметно. И конечно хочется что то купить на память об этом прекрасном месте!

Виктория Впервые в Витебске. Неожиданно для себя оказались в галерее Стена. Были приятно удивлены, интересный исторический рассказ хозяйки галереи о школе живописи города. Картины потрясающие. Работы местных художников. Можно увезти с собой кусочек красоты. Спасибо за эмоции.

А Андрей Очень насыщенный и интересный рассказ о прошлом и настоящем искусства Витебска и не только. Час пролетел как одна минута. Спасибо!

А Анна читать дальше этого захотелось самим больше углубиться в творчество Шагала и его современников, а это, мне кажется, хороший знак)) Сама галерея богата талантливыми работами, время провели с увлекательным погружением в красоту и искусство!

С уважением, Аня и Денис, Питер. Огромное спасибо Людмиле за живой, интересный рассказ и диалог! Очень важно чувствовать любовь самого экскурсовода к предмету, когда человек выражает личное отношение, а не просто перечисляет даты и факты. После

Т Тимур Обязательно для тех кто интересуется искусством

Оксана Душевный разговор, хорошие картины и кофе. Людмила прекрасно знает историю развития искусства в Витебске., готовьте вопросы 😉

Алла Эта галерея - удивительное место силы. Зарядились позитивом и от работ художников, и от общения с хозяйкой галереи. Людмила-замечательный человек, экскурсия превратилась в очень теплую беседу, уходить не хотелось. Также в галерее интересные интерьры, фото получились отличные)

Дмитрий Интересное место для знакомства с мастерами города Витебск, спасибо Людмиле за введение в мир живописи и искусства. 🎨

И Игорь Людмила очень увлеченный и знающий тему человек. Спасибо ей за увлекательный рассказ о художниках и их творениях.

Дмитрий Очень интересная экскурсия! После посещения остаётся чувство причастности к миру истории искусства. Гостеприимство и домашний подход организатора оставляет приятное ощущение добра и тепла. Ещё раз спасибо, всем рекомендую!

И Ирина Увлекательный и познавательный рассказ о современных художниках Витебска. Хорошая возможность прикоснуться к прекрасному!