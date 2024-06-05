Благовещенская церковь – экскурсии в Витебске

Найдено 9 экскурсий в категории «Благовещенская церковь» в Витебске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 3 чел.
По Витебску с улыбкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
94 отзыва
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 10 чел.
Загадки Витебска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Таинственный Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750 за всё до 6 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900 за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 5 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Маме очень понравилось! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
    Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Классический Витебск
    Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Загадки Витебска
    Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
    читать дальше

    сложной судьбой и сильными людьми, и как город, который можно просто любить. Алла молодец, не только познакомила с историей города, но и сумела передать свою любовь к нему и теплое отношение. Спасибо огромное! А ещё здорово, что была обозначена некоторая интрига, позволившая сохранить концентрацию внимания до конца экскурсии, чтобы не пропустить важные моменты. Всё понравилось даже моему придирчивому мужу, так что могу смело рекомендовать и сама, если буду в Витебске, закажу экскурсию про Шагала.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Алексею спасибо. Экскурсия прошла быстро и интересно. Витебск в мае замечателен
  • Г
    Геннадий
    18 мая 2024
    Загадки Витебска
    Это была не просто экскурсия, а неспешная прогулка по Витебску в приятной компании с Аллой, которая нам рассказывала много интересного про историю города, современный Витебск, жителей города. Спасибо большое за замечательную прогулку по Витебску!
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Алексей настоящий профессионал своего дела! Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Мы успели посмотреть много интересных мест! Спасибо большое Алексею мы обязательно ещё вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Благовещенская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
  2. По Витебску с улыбкой
  3. Витебск: яркие краски старого города
  4. Загадки Витебска
  5. Таинственный Витебск
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
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