1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
- ВВера5 июня 2024Маме очень понравилось! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
- ННаталья31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
- ЛЛюдмила31 мая 2024Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
- ТТатьяна31 мая 2024Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
- ЮЮлия26 мая 2024Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
- ННаталья18 мая 2024Алексею спасибо. Экскурсия прошла быстро и интересно. Витебск в мае замечателен
- ГГеннадий18 мая 2024Это была не просто экскурсия, а неспешная прогулка по Витебску в приятной компании с Аллой, которая нам рассказывала много интересного про историю города, современный Витебск, жителей города. Спасибо большое за замечательную прогулку по Витебску!
- ННаталья17 мая 2024Алексей настоящий профессионал своего дела! Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Мы успели посмотреть много интересных мест! Спасибо большое Алексею мы обязательно ещё вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Благовещенская церковь»
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