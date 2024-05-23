Но мало кто знает о совершенно другом Витебске - вы познакомитесь с его историей, архитектурой и великолепными пейзажами, но в фокусе нашего внимания будут старинные легенды, городские традиции, загадочные места и памятники, исполняющие желания.
Задача экскурсии - показать вам город над Западной Двиной многомерным, таинственным и невероятно притягательным
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные легенды и истории
- 🍷 Дегустация местных наливок
- 🏛 Погружение в атмосферу древнего города
- 🎨 Знакомство с культурой и традициями
- 👣 Прогулка по историческому центру
- 🕵️♂️ Исследование таинственных мест
Что можно увидеть
- Главная пешеходная улица
- Ратуша
- Самая маленькая улица города
- Первый бар для евреев
- Амфитеатр
- Замковая гора
- Кировский мост
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Спойлер — будет интересно, вкусно и время пройдёт быстро. Наша прогулка будет активной, без скучных дат и искусствоведческого описания архитектуры.
Мистика города и его душа состоит из историй жителей, из легенд и преданий, которым окутана история Витебска. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города и будем искать ответы на самые главные туристические вопросы:
- почему улица называется Суворова и где он обитает;
- почему Ратуша и какие с ней связаны традиции;
- кто следит за нами, пока мы гуляем;
- что скрывает самая маленькая улица города и как много интересного она вмещает в себя;
- кто снимет перед вами шляпу и как связана с городом фраза «метр с кепкой»;
- еврейский Витебск и его влияние на традиции и культуру страны. Мы зайдём в первый бар для евреев и продегустируем несколько напитков.
- Пушкин, Наполеон, Шагал, Малевич, Толстой — десятки имён, которые так тесно связаны с городом;
- байки про амфитеатр, и где исполняются желания в Витебске;
- и ещё многое, что позволит вам влюбиться в наш город, в формате дружеской беседы и лёгкой прогулки.
Секреты Витебска
Маршрут прогулки будет проходить по историческому центру Витебска. Именно с этими местами связано большинство легенд. Вы узнаете о таинственных подземных ходах под Витебском, я расскажу, кто жил на Замковой горе и предупреждал витебчан о надвигающихся бедах. Поговорим о том, что общего у Кировского моста и Эйфелевой башни, какие традиции свято чтят жители Витебска, и какие памятники, по народным поверьям, исполняют желания.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Дегустация наливок включена в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
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Большая благодарность Анастасии!
Интересная экскурсия, советую посетить!
А еще, Настя решит ваш любой вопрос! Спасибо Настя!