Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок

Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям
Витебск - второй древнейший город Беларуси после Полоцка, город музыкантов, поэтов и, конечно, художников.

Но мало кто знает о совершенно другом Витебске - вы познакомитесь с его историей, архитектурой и великолепными пейзажами, но в фокусе нашего внимания будут старинные легенды, городские традиции, загадочные места и памятники, исполняющие желания.

Задача экскурсии - показать вам город над Западной Двиной многомерным, таинственным и невероятно притягательным
4.93
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные легенды и истории
  2. 🍷 Дегустация местных наливок
  3. 🏛 Погружение в атмосферу древнего города
  4. 🎨 Знакомство с культурой и традициями
  5. 👣 Прогулка по историческому центру
  6. 🕵️‍♂️ Исследование таинственных мест

Что можно увидеть

  • Главная пешеходная улица
  • Ратуша
  • Самая маленькая улица города
  • Первый бар для евреев
  • Амфитеатр
  • Замковая гора
  • Кировский мост
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Спойлер — будет интересно, вкусно и время пройдёт быстро. Наша прогулка будет активной, без скучных дат и искусствоведческого описания архитектуры.

Мистика города и его душа состоит из историй жителей, из легенд и преданий, которым окутана история Витебска. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города и будем искать ответы на самые главные туристические вопросы:

  • почему улица называется Суворова и где он обитает;
  • почему Ратуша и какие с ней связаны традиции;
  • кто следит за нами, пока мы гуляем;
  • что скрывает самая маленькая улица города и как много интересного она вмещает в себя;
  • кто снимет перед вами шляпу и как связана с городом фраза «метр с кепкой»;
  • еврейский Витебск и его влияние на традиции и культуру страны. Мы зайдём в первый бар для евреев и продегустируем несколько напитков.
  • Пушкин, Наполеон, Шагал, Малевич, Толстой — десятки имён, которые так тесно связаны с городом;
  • байки про амфитеатр, и где исполняются желания в Витебске;
  • и ещё многое, что позволит вам влюбиться в наш город, в формате дружеской беседы и лёгкой прогулки.

Секреты Витебска

Маршрут прогулки будет проходить по историческому центру Витебска. Именно с этими местами связано большинство легенд. Вы узнаете о таинственных подземных ходах под Витебском, я расскажу, кто жил на Замковой горе и предупреждал витебчан о надвигающихся бедах. Поговорим о том, что общего у Кировского моста и Эйфелевой башни, какие традиции свято чтят жители Витебска, и какие памятники, по народным поверьям, исполняют желания.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Дегустация наливок включена в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ратушная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Ирина)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Ирина)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Ирина)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Светлана)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Елена)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Елена)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Елена)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Елена)Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок (Владимир)
Ирина
23 мая 2024
Экскурсия началась вовремя и продлилась на 40 минут больше - Анастасия с удовольствием отвечала на наши вопросы, в том числе выходящие за рамки осуждаемого на экскурсии. Время пролетело незаметно, несмотря
читать дальше

на дождик, было весело, увлекательно и познавательно. Витебск и многие исторические события Беларуси и России стали более объемными и понятными. На следующий день поделились полученной информацией со знакомой коренной витебчанкой - ей тоже оказалось очень интересно поближе узнать свой город.

Л
13 мая 2024
Весело, бойко, с юмором и любовью к городу. Спасибо, Анастасия!
Ю
11 мая 2024
Добрый день! Экскурсия с Анастасией прошла на одном дыхании, очень интересно, информативно, живо. Мы подчерпнули много новой информации. Выражаем огромную благодарность, если соберемся на экскурсию только к Анастасии!
И
9 мая 2024
Экскурсия понравилась, Анастасия живо и интересно рассказывала, ответила на все вопросы, уделила нам время даже больше, чем было положено по расписанию.
А
7 мая 2024
Нам понравилась экскурсия
О
1 мая 2024
Очень понравилась экскурсия!
Большая благодарность Анастасии!
О
20 апр 2024
Прекрасная экскурсия по туристическим местам центра Витебска. Интересный и содержательный рассказ об истории, людях и строения города. Рассказ Анастасии легко слушать, подобран содержательный материал. Настя замечательный рассказчик. Наливочки были великолепны, ещё и сопровождались короткими интересными историями их создания
Интересная экскурсия, советую посетить!
О
1 апр 2024
Очень динамичная и интересная экскурсия, нам очень понравилась.
Елена
2 мар 2024
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсавод Анастасия! Мы даже про погоду забыли, настолько было интересно и захватывающе. Благодарим, нам очень понравилось!
Ирина
26 фев 2024
Большое спасибо! Было очень интересно. Детям тоже понравилось очень!
Большое спасибо! Было очень интересно. Детям тоже понравилось очень!Большое спасибо! Было очень интересно. Детям тоже понравилось очень!Большое спасибо! Было очень интересно. Детям тоже понравилось очень!
О
24 фев 2024
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод!
Е
12 фев 2024
Были приятно удивлены экскурсией. Все очень понравилось. Хоть погода и подвела, но Анастасия все исправила)))) 2 часа пролетели не заметно и хотелось ещё)) рекомендуем однозначно!))
Андрей
8 янв 2024
Экскурсия понравилась. А дегустация наливок в этот морозный день была прямо в самую точку! Экскурсовод Анастасия была великолепна, у ннее явно есть талант заинтересовать и увлечь своим рассказом слушателей. Думаю, любая экскурсия в ее исполнении будет интересна. Скучать вам точно не придется.
Ирина
5 янв 2024
Анастасия замечательный организатор и рассказчик. 1,5 часа пролетели незаметно, несмотря на холодную погоду. Дегустация наливок прошла на ура! Спасибо, Настя, за тёплый приём.
М
5 янв 2024
Не знаем, как насчет мистики, но Настя с потрясающей энергией и знаниями, скрасила наш вечер!
А еще, Настя решит ваш любой вопрос! Спасибо Настя!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Витебска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеНочныеЛетниеГастрономические

Похожие экскурсии из Витебска

Загадки Витебска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Мелодии витебских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Таинственный Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
4 300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Витебске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Витебске
ХорошоТам