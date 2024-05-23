Витебск - второй древнейший город Беларуси после Полоцка, город музыкантов, поэтов и, конечно, художников. Но мало кто знает о совершенно другом Витебске - вы познакомитесь с его историей, архитектурой и великолепными пейзажами, но в фокусе нашего внимания будут старинные легенды, городские традиции, загадочные места и памятники, исполняющие желания. Задача экскурсии - показать вам город над Западной Двиной многомерным, таинственным и невероятно притягательным

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Спойлер — будет интересно, вкусно и время пройдёт быстро. Наша прогулка будет активной, без скучных дат и искусствоведческого описания архитектуры.

Мистика города и его душа состоит из историй жителей, из легенд и преданий, которым окутана история Витебска. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города и будем искать ответы на самые главные туристические вопросы:

почему улица называется Суворова и где он обитает;

почему Ратуша и какие с ней связаны традиции;

кто следит за нами, пока мы гуляем;

что скрывает самая маленькая улица города и как много интересного она вмещает в себя;

кто снимет перед вами шляпу и как связана с городом фраза «метр с кепкой»;

еврейский Витебск и его влияние на традиции и культуру страны. Мы зайдём в первый бар для евреев и продегустируем несколько напитков.

Пушкин, Наполеон, Шагал, Малевич, Толстой — десятки имён, которые так тесно связаны с городом;

байки про амфитеатр, и где исполняются желания в Витебске;

и ещё многое, что позволит вам влюбиться в наш город, в формате дружеской беседы и лёгкой прогулки.

Секреты Витебска

Маршрут прогулки будет проходить по историческому центру Витебска. Именно с этими местами связано большинство легенд. Вы узнаете о таинственных подземных ходах под Витебском, я расскажу, кто жил на Замковой горе и предупреждал витебчан о надвигающихся бедах. Поговорим о том, что общего у Кировского моста и Эйфелевой башни, какие традиции свято чтят жители Витебска, и какие памятники, по народным поверьям, исполняют желания.

Организационные детали