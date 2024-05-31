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Екатериной и разгадывав квест. Сразу хотим отметить очень продуманный и разнообразный квест (причем задания встречаются интересные и заставляющие «шевелить извилинами» даже взрослых), где нужно искать подсказки по городу, сопоставлять исторические факты и даже вспомнить основы шифрования! Были с ребенком 10 лет - удовольствие получили как взрослые, так и ребенок, который весь вечер после квеста делился впечатлениями о том, что это был лучший квест-экскурсия за всю поездку по Белоруссии. При этом мы достаточно «опытные» путешественники, которые посетили достаточно много экскурсий, в том числе в формате квестов. Отдельно хотим отметить, что помимо интересного квеста вся прогулка сопровождается рассказом от гида. Екатерина очень знающий, эрудированный гид, которую крайне приятно слушать. Каждое задание квеста сопровождается погружением в исторический контекст, знакомством с историей города, а сами задания позволяют лучше запомнить исторические факты. Екатерина нашла оптимальное соотношение между экскурсией и интерактивной составляющей, видно, что на формирование программы потрачено много времени и сил, чтобы сделать ее максимально качественно. Однозначно рекомендуем данный формат для всех путешественников, при этом считаем, что цена данной программы должна быть значительно выше.