Экскурсии в Ратушу в Витебске

Найдено 7 экскурсий в категории «Ратуша» в Витебске, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Витебску с улыбкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
94 отзыва
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
Таинственный Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750 за всё до 6 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900 за всё до 7 чел.
Здравствуй, Витебск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи
Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии
Начало: В районе площади Свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 5 чел.
Витебск и музей-усадьба Здравнёво
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Классический Витебск
    Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
  • Э
    Эльза
    22 мая 2024
    Здравствуй, Витебск
    Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
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    Экскурсия у нас была после 8часового переезда,но не смотря на это, ходили за Романом, как привязанные. Учитывал возрастной ценз группы, заинтересовал в самостоятельной прогулке на следующий день, поэтому и на следующий день нам было что посмотреть!

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Алексею спасибо. Экскурсия прошла быстро и интересно. Витебск в мае замечателен
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    По Витебску с улыбкой
    Алексей настоящий профессионал своего дела! Два часа экскурсии пролетели очень быстро. Мы успели посмотреть много интересных мест! Спасибо большое Алексею мы обязательно ещё вернемся!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Спасибо большое за отличную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно. Сергей замечательный рассказчик, рекомендую всем!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Таинственный Витебск
    Сергей влюбил нас в свой город. Показал главные места Витебска, для первого знакомства с городом маршрут продуман тщательно, ничего лишнего,
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    интересные факты про город, про здания, про людей, про ландшафт. Сергей поделился супер информативной подборкой по местам для посещения самостоятельно, про места где обедать, ужинать и пить кофе. С удовольствием вернёмся в город и закажем ещё другие экскурсии у Сергея. Всем рекомендуем заранее бронировать время у Сергея.

  • Р
    Ремма
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
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    Екатериной и разгадывав квест. Сразу хотим отметить очень продуманный и разнообразный квест (причем задания встречаются интересные и заставляющие «шевелить извилинами» даже взрослых), где нужно искать подсказки по городу, сопоставлять исторические факты и даже вспомнить основы шифрования! Были с ребенком 10 лет - удовольствие получили как взрослые, так и ребенок, который весь вечер после квеста делился впечатлениями о том, что это был лучший квест-экскурсия за всю поездку по Белоруссии. При этом мы достаточно «опытные» путешественники, которые посетили достаточно много экскурсий, в том числе в формате квестов. Отдельно хотим отметить, что помимо интересного квеста вся прогулка сопровождается рассказом от гида. Екатерина очень знающий, эрудированный гид, которую крайне приятно слушать. Каждое задание квеста сопровождается погружением в исторический контекст, знакомством с историей города, а сами задания позволяют лучше запомнить исторические факты. Екатерина нашла оптимальное соотношение между экскурсией и интерактивной составляющей, видно, что на формирование программы потрачено много времени и сил, чтобы сделать ее максимально качественно. Однозначно рекомендуем данный формат для всех путешественников, при этом считаем, что цена данной программы должна быть значительно выше.

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Ратуша»

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Сколько стоит экскурсия по Витебску в июне 2024
Сейчас в Витебске в категории "Ратуша" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 750 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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