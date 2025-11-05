Вы погрузитесь в историю города, начиная с времён княгини Ольги. Услышите, как нацистская оккупация изменила жизнь Витебска и его жителей. Выясните, как здесь уживались православие, католицизм, протестантизм и униатство.
Я объясню, почему на одних храмах купола синие, а на других — зелёные или золотые, и за что Пётр I сжёг Витебск.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Благовещенскую церковь — один из древнейших храмов Витебска (12 век). В основании сохранилась часть оригинальной кладки
- Замковую гору — место первого балтского поселения (приблизительно 5 век н. э.)
- Пушкинский мост и набережную Западной Двины — здесь соединяются основание города, вхождение в состав Российской империи и трагедия Витебского гетто
- Кировский мост. Здесь немцы возвели понтонный мост, связанный с гибелью 300 человек
- Успенский собор — символ города, переживший смену конфессий, разрушение в советское время и восстановление. Вы услышите об основании Витебска и об убийстве униатского священника Иосафата Кунцевича
- Тюрьму СД — во дворе собора, где в годы оккупации были замучены тысячи подпольщиков
- Витебскую ратушу — символ независимости (Магдебургское право) и одновременно место скорби: в годы войны здесь стояла виселица
- Воскресенскую церковь и памятник князю Ольгерду — напоминание о многоконфессиональности города и его пограничном положении между Востоком и Западом
- Музей частного коллекционирования — здание бывшего рабочего лагеря при Зеркальной фабрике, яркий фрагмент истории Витебска времён оккупации
- Духовской круглик — единственную сохранившуюся часть каменных стен Витебского замка, изображённого на чертеже 1664 года для царя Алексея Михайловича
Вы узнаете:
- как и почему было создано Витебское гетто и как проходило его уничтожение
- о расстрелах в Тулово-Иловском овраге
- о первой казни еврейской девушки
- о концлагере «5-й полк» — втором по величине в Беларуси
- малоизвестные факты о витебских храмах и археологических раскопках древних стен
Кому подойдёт экскурсия
Материалы экскурсии для тех, кто хочет глубже познакомиться с городом. Кому интересна история Великой Отечественной войны и нацистских преступлений.
Организационные детали
- Рекомендую эту экскурсию взрослым и детям от 7 лет
- Эта экскурсия имеет расширенный автобусно-пешеходный формат (2,5 часа), подробности узнавайте в переписке
в понедельник в 14:30, во вторник и четверг в 12:00, в среду в 15:30, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 14:00
Ирина — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 312 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
5 ноя 2025
Спасибо большое экскурсовода Ирине, очень довольны! Интересный рассказ, все самое главное четко и емко.
Светлана
4 ноя 2025
Спасибо большое Ирине за интересную и содержательную экскурсия. Полтора часа пролетели незаметно и удалось посетить много значимых и интересных мест прекрасного Витебска.
Natalia
2 ноя 2025
Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.
А
Афиногенова
21 окт 2025
Ирина очень хороший гид. Рассказывает интересно и по делу 🙂 1,5-2 часа на холоде в Витебске пролетели незаметно. Может бы я еще добавила в экскурсию хотя бы коротенькие заходы в ратушу, соборы (буквально на 5 минут). Но я была в понедельник, музеи не работали.
Анастасия
15 окт 2025
Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно построен и насыщен интересными фактами о городе! Приятным бонусом стали фото, сделанные Ириной в красивых локациях))
В
Валерий
15 окт 2025
Всё супер спасибо очень понравилось.
И
Ирина
30 сен 2025
Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска и Пскова, где мы живём, немного созвучны. Нам было интересно послушать и посмотреть, 1,5 часа пролетели на одном дыхании. Благодарим Ирину за профессионализм!
Н
Наталья
18 сен 2025
Спасибо большое Ирине за интересный рассказ!! Приятный, вниматеный экскурсовод. Очень понравилось, рекомендую!!
А
Алексей
17 сен 2025
Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
М
Маргарита
15 сен 2025
Ирина, организатор и экскурсовод, отлично знает историю своего города и своей страны. Полное погружение в эпохи, отличный рассказчик - эмоции и чувства, которые передаются слушателям и позволяют ярче представить события давно минувших дней. Если бы задержалась в Витебске подольше, то обязательно посетила бы другие экскурсии, которые организует Ирина! Больше ей спасибо!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Отличная познавательная и динамичная экскурсия. Время прошло очень быстро. Витебск очень понравился. Обязательно вернёмся!
Ю
Юлия
3 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию! Наш гид Ирина настоящий профессионал блестяще разбирается в теме. Чувствовалась глубокая подготовка- это увлекательные исторические и современные факты. Остались самые приятные впечатления и желание вернуться снова! Однозначно рекомендую!
Марина
2 сен 2025
Замечательная экскурсия. Витебск встретил нас холодным августовским дождем, но экскурсия состоялась и украсила этот день.
Д
Дмитрий
29 авг 2025
Отличный гид с лёгкой и понятной подачей материала. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
Д
Дмитрий
28 авг 2025
Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата за человека. Время пролетело незаметно - узнали много нового о Витебске, без лишних дат
