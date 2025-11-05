Мои заказы

Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия

Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Вы погрузитесь в историю города, начиная с времён княгини Ольги. Услышите, как нацистская оккупация изменила жизнь Витебска и его жителей. Выясните, как здесь уживались православие, католицизм, протестантизм и униатство.

Я объясню, почему на одних храмах купола синие, а на других — зелёные или золотые, и за что Пётр I сжёг Витебск.
5
34 отзыва
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия© Ирина
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия© Ирина
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия© Ирина
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Благовещенскую церковь — один из древнейших храмов Витебска (12 век). В основании сохранилась часть оригинальной кладки
  • Замковую гору — место первого балтского поселения (приблизительно 5 век н. э.)
  • Пушкинский мост и набережную Западной Двины — здесь соединяются основание города, вхождение в состав Российской империи и трагедия Витебского гетто
  • Кировский мост. Здесь немцы возвели понтонный мост, связанный с гибелью 300 человек
  • Успенский собор — символ города, переживший смену конфессий, разрушение в советское время и восстановление. Вы услышите об основании Витебска и об убийстве униатского священника Иосафата Кунцевича
  • Тюрьму СД — во дворе собора, где в годы оккупации были замучены тысячи подпольщиков
  • Витебскую ратушу — символ независимости (Магдебургское право) и одновременно место скорби: в годы войны здесь стояла виселица
  • Воскресенскую церковь и памятник князю Ольгерду — напоминание о многоконфессиональности города и его пограничном положении между Востоком и Западом
  • Музей частного коллекционирования — здание бывшего рабочего лагеря при Зеркальной фабрике, яркий фрагмент истории Витебска времён оккупации
  • Духовской круглик — единственную сохранившуюся часть каменных стен Витебского замка, изображённого на чертеже 1664 года для царя Алексея Михайловича

Вы узнаете:

  • как и почему было создано Витебское гетто и как проходило его уничтожение
  • о расстрелах в Тулово-Иловском овраге
  • о первой казни еврейской девушки
  • о концлагере «5-й полк» — втором по величине в Беларуси
  • малоизвестные факты о витебских храмах и археологических раскопках древних стен

Кому подойдёт экскурсия

Материалы экскурсии для тех, кто хочет глубже познакомиться с городом. Кому интересна история Великой Отечественной войны и нацистских преступлений.

Организационные детали

  • Рекомендую эту экскурсию взрослым и детям от 7 лет
  • Эта экскурсия имеет расширенный автобусно-пешеходный формат (2,5 часа), подробности узнавайте в переписке

в понедельник в 14:30, во вторник и четверг в 12:00, в среду в 15:30, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 14:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Благовещенского храма
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:30, во вторник и четверг в 12:00, в среду в 15:30, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 312 туристов
Я аттестованный гид и руководитель туристических групп от Национального агентства по туризму. Больше 20 лет занимаюсь изучением истории оккупации Витебска в годы ВОВ и исследованием конфессиональной истории города. Окончила ВГУ
читать дальше

имени П. М. Машерова, Теологический институт ХВЕ (Минск), прошла Курсы руководителей туристических групп (Минск) и курсы в Международном институте по изучению Холокоста Яд-Вашем (Иерусалим). Меня привлекает популяризация истории родного города и страны, поэтому я разработала несколько авторских экскурсий, где рассказываю не только об известных исторических фактах, но и знакомлю с уникальными архивными материалами и итогами многолетних исследований. Имею опыт работы в сопровождении малых туристических групп в центрально-европейской части России и сопровождении организованных групп школьников на территории Беларуси.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Natalia)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Natalia)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Natalia)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Анастасия)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ирина)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Алексей)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Алексей)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Алексей)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Алексей)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Алексей)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Дмитрий)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Дмитрий)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Дмитрий)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Дмитрий)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Дмитрий)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Ольга)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Татьяна)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Татьяна)Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия (Татьяна)
Е
Елена
5 ноя 2025
Спасибо большое экскурсовода Ирине, очень довольны! Интересный рассказ, все самое главное четко и емко.
Спасибо большое!
Светлана
Светлана
4 ноя 2025
Спасибо большое Ирине за интересную и содержательную экскурсия. Полтора часа пролетели незаметно и удалось посетить много значимых и интересных мест прекрасного Витебска.
Natalia
Natalia
2 ноя 2025
Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.
Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.
А
Афиногенова
21 окт 2025
Ирина очень хороший гид. Рассказывает интересно и по делу 🙂 1,5-2 часа на холоде в Витебске пролетели незаметно. Может бы я еще добавила в экскурсию хотя бы коротенькие заходы в ратушу, соборы (буквально на 5 минут). Но я была в понедельник, музеи не работали.
А так мне все очень понравилось. И Ирина тоже 🙂
Анастасия
Анастасия
15 окт 2025
Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно построен и насыщен интересными фактами о городе! Приятным бонусом стали фото, сделанные Ириной в красивых локациях))
Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно
В
Валерий
15 окт 2025
Всё супер спасибо очень понравилось.
И
Ирина
30 сен 2025
Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска и Пскова, где мы живём, немного созвучны. Нам было интересно послушать и посмотреть, 1,5 часа пролетели на одном дыхании. Благодарим Ирину за профессионализм!
Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска
Н
Наталья
18 сен 2025
Спасибо большое Ирине за интересный рассказ!! Приятный, вниматеный экскурсовод. Очень понравилось, рекомендую!!
А
Алексей
17 сен 2025
Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
М
Маргарита
15 сен 2025
Ирина, организатор и экскурсовод, отлично знает историю своего города и своей страны. Полное погружение в эпохи, отличный рассказчик - эмоции и чувства, которые передаются слушателям и позволяют ярче представить события давно минувших дней. Если бы задержалась в Витебске подольше, то обязательно посетила бы другие экскурсии, которые организует Ирина! Больше ей спасибо!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Отличная познавательная и динамичная экскурсия. Время прошло очень быстро. Витебск очень понравился. Обязательно вернёмся!
Ю
Юлия
3 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию! Наш гид Ирина настоящий профессионал блестяще разбирается в теме. Чувствовалась глубокая подготовка- это увлекательные исторические и современные факты. Остались самые приятные впечатления и желание вернуться снова! Однозначно рекомендую!
Марина
Марина
2 сен 2025
Замечательная экскурсия. Витебск встретил нас холодным августовским дождем, но экскурсия состоялась и украсила этот день.
Ирина грамотно планировала маршрут, где погреться, где скрыться от дождя, как максимально познавательно донести до нас информацию. Узнали много нового и влюбились в Витебск. Ирина, благодарим Вас!
Д
Дмитрий
29 авг 2025
Отличный гид с лёгкой и понятной подачей материала. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
Д
Дмитрий
28 авг 2025
Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата за человека. Время пролетело незаметно - узнали много нового о Витебске, без лишних дат
читать дальше

и цифр, информация в простой, понятной форме, дочке 13 лет было интересно, всё запомнила. Ирина посоветовала, что ещё посмотреть в городе, куда ещё съездить. Посетили все те места, которые она рекомендовала, благо время позволяло. В конце экскурсии было приятной неожиданностью получить купон на бесплатный кофе в хорошей кофейне. Спасибо Ирине за экскурсию! Очень рекомендую 👍

Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата

Входит в следующие категории Витебска

Похожие экскурсии из Витебска

Классический Витебск
Пешая
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6050 ₽ за всё до 6 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Вас ждет путешествие сквозь века в Витебске, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Загадки Витебска
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5250 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Витебске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Витебске