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сложной судьбой и сильными людьми, и как город, который можно просто любить. Алла молодец, не только познакомила с историей города, но и сумела передать свою любовь к нему и теплое отношение. Спасибо огромное! А ещё здорово, что была обозначена некоторая интрига, позволившая сохранить концентрацию внимания до конца экскурсии, чтобы не пропустить важные моменты. Всё понравилось даже моему придирчивому мужу, так что могу смело рекомендовать и сама, если буду в Витебске, закажу экскурсию про Шагала.