Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
Завтра в 15:00
15 окт в 10:30
€200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Рубенса в Антверпене
Узнайте, как Антверпен вдохновлял Рубенса и какую роль он сыграл в жизни города. Погружение в историю великого мастера ждет вас
Начало: У монумента Рубенсу
Завтра в 13:00
11 окт в 13:00
€180 за всё до 10 чел.
