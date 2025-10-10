Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 40 отзывов Индивидуальная до 16 чел. Антверпен: история, искусство и современность Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях €200 за всё до 16 чел. Пешая 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы Начало: На площади Koningin Astridplein €160 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. По следам Рубенса в Антверпене Узнайте, как Антверпен вдохновлял Рубенса и какую роль он сыграл в жизни города. Погружение в историю великого мастера ждет вас Начало: У монумента Рубенсу €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Антверпена

