Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Познать город через историю жизни знаменитого художника
«На главной торговой улице с эклектичными фасадами вы увидите, где жил и был похоронен Маэстро Рубенс»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен - законодатель мод
Погрузитесь в мир авангардной моды Антверпена, узнайте о «антверпенской шестёрке» и насладитесь шопингом на уникальных торговых улицах
Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
«Торговые улицы в центре города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен
Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас
Начало: По договорённости
«Вы выясните, как великий город и великий художник повлияли друг на друга, какие тайны скрывают улицы, биржи и церкви»
13 дек в 11:00
16 дек в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
