Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Антверпене на русском языке

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия Познать город через историю жизни знаменитого художника «На главной торговой улице с эклектичными фасадами вы увидите, где жил и был похоронен Маэстро Рубенс» €200 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Антверпен - законодатель мод Погрузитесь в мир авангардной моды Антверпена, узнайте о «антверпенской шестёрке» и насладитесь шопингом на уникальных торговых улицах Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер «Торговые улицы в центре города» €150 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас Начало: По договорённости «Вы выясните, как великий город и великий художник повлияли друг на друга, какие тайны скрывают улицы, биржи и церкви» €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Антверпена

