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Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.

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2 отзыва
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Антверпена
Вы впервые в Антверпене и теряетесь в догадках, куда пойти и что посмотреть? Тогда приходите на нашу экскурсию ⛳ по историческим местам старинного города.

Вы увидите работы знаменитых Рубенса и Ван Дейка, оцените великолепные бриллианты со всего мира и неподражаемое бельгийское пиво.

Познакомитесь с пышными архитектурными творениями в готическом стиле, услышите много преданий и фактов, связанных с Антверпеном.

В общем — скучно не будет!
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Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.

Что вы увидите

  • Центральный вокзал
  • Еврейский квартал
  • Бриллиантовый квартал
  • Бальный зал
  • Дом Рубенса
  • Королевский Дворец
  • Зеленую площадь
  • Собор Антверпенской Богоматери
  • Рыночную площадь
  • Гильдию мясников
  • Церковь Св. Павла и сад Голгофа
  • Крепость Антверпенбург
  • Туннель Св. Анны
  • Антикварную улицу
  • Памятник Петру Первому
  • Триумфальную арку
  • Пивоварню
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто впервые в Антверпене, и хочет составить представление о городе. Экскурсия познакомит с главными достопримечательностями 🏛️ города - архитектурными памятниками, живописью великого Рубенса, Йорданса и Ван Дейка, бриллиантами и пивом, которое варили здесь в монастырях.
Начнется прогулка 👣 на одном из самых красивых 🤩 вокзалов Европы, пройдет через исторический центр в пределах последней оборонительной стены, которых в Антверпена было пять, и закончится там, где в XVI веке стояла цитадель испанских солдат «Южная крепость». В ходе экскурсии 🧭 узнаете интересные факты и легенды об образовании и развитии Антверпена и Бельгии.
В конце нашей экскурсии посетим ресторан PAKHUIS с собственной пивоварней, где пройдет дегустация свежезаваренного пива.
Что входит
  • Дегустация пива.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи.
Начало
🚩 Station Antwerpen-Centraal, 2018 Antwerpen
Место завершения
🏁 Vlaamsekaai 76, 2000 Antwerpen
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья К.
Наталья К.
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