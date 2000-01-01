Эта экскурсия ⛳ для тех, кто впервые в Антверпене, и хочет составить представление о городе. Экскурсия познакомит с главными достопримечательностями 🏛️ города - архитектурными памятниками, живописью великого Рубенса, Йорданса и Ван Дейка, бриллиантами и пивом, которое варили здесь в монастырях.

Начнется прогулка 👣 на одном из самых красивых 🤩 вокзалов Европы, пройдет через исторический центр в пределах последней оборонительной стены, которых в Антверпена было пять, и закончится там, где в XVI веке стояла цитадель испанских солдат «Южная крепость». В ходе экскурсии 🧭 узнаете интересные факты и легенды об образовании и развитии Антверпена и Бельгии.

В конце нашей экскурсии посетим ресторан PAKHUIS с собственной пивоварней, где пройдет дегустация свежезаваренного пива.