Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
«Иезуитская церковь — у её стен вы услышите об особенностях ордена, стиле и правилах иезуитов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Познать город через историю жизни знаменитого художника
«Встретимся на вокзале Антверпена, и заодно я познакомлю вас с этим «храмом железных дорог»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Рубенса в Антверпене
Узнайте, как Антверпен вдохновлял Рубенса и какую роль он сыграл в жизни города. Погружение в историю великого мастера ждет вас
Начало: У монумента Рубенсу
«Полюбуетесь работами мастера в соборе Богоматери»
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен
Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас
Начало: По договорённости
«Кафедральный собор — место упокоения Квентина Массейса, главного живописца Антверпена той эпохи»
13 дек в 11:00
16 дек в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
