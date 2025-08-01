Мои заказы

Музеи и искусство Брюгге

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Брюгге на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
«По пути нас будут окружать исторические здания: бывший монастырь, известный отель, Европейский колледж, Музей Грунинге и другие»
Завтра в 10:00
12 дек в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город без ретуши: Брюгге глазами художника
Погрузитесь в атмосферу Брюгге, где средневековые площади и каналы вдохновляют на творчество и открывают тайны фламандских мастеров
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Историческая экскурсия по Брюгге
Пешая
3 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
«Музей Груненге — для любителей живописи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Очарование «Мертвого города»
Пешая
3.5 часа
-
10%
75 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»
Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Начало: На вокзале
«Мы прогуляемся по историческому центру и посетимнебольшие, но удивительные музеи с шедеврами фламандских примитивистов»
Завтра в 11:00
13 дек в 10:00
€180€200 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    1 августа 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Дата посещения: 31 июля 2025
    День с Валерием прошёл незаметно. Настоящий художник!Мы узнали Брюгге изнутри и остались очень довольны.
    Спасибо,Валерий!
  • А
    Анжела
    23 мая 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Хочу выразить большую признательность Валерию за чудесный день в Брюгге. Валерий вместо заявленных 2 часов провел с нами целых 4
    читать дальше

    часа, время пролетело незаметно. Это полное погружение в историю города, в искусство. А также знакомство с многими яркими горожанами (владелицей ресторана, именитым художником, постоялицей монастыря), которых Валерий знает лично. Кроме всего прочего у Валерия отменное чувство юмора и большой жизненный опыт миграции в разных странах, мы много смеялись над его историями. А еще Валерий художник (спасибо за подарочки) и у него отменный вкус, владение языком искусства.
    Рекомендую!

  • Е
    Елена
    14 мая 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Вчера, 13 мая, посетили экскурсию Брюгге глазами художника. Прогулка в полной мере отражает название. Получили истинное удовольствие. Помимо основных исторических
    читать дальше

    фактов об основных достопримечательностях города, Валерий раскрыл очень много исторических нюансов и деталей, рассказал истории из жизни жителей. Это создало особый образ сказочного Брюгге. Огромное спасибо Валерию за великолепную прогулку и что провел ее по времени больше положенного!

  • А
    Александра
    28 марта 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Благодарю Валерия за прекрасную экскурсию! Нам очень все понравилось. Было интересно слушать истории о городе через призму художественных произведений и
    читать дальше

    судеб самих художников. Мы прошли по всем знаковым местам и знали, куда потом вернуться.
    Мы влюбились в Брюгге! С радостью вернемся еще и будем советовать всем друзьям взять именно эту экскурсию!

  • К
    Ксения
    20 марта 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Хотим выразить огромную благодарность Валерию за потрясающую экскурсию! Он не только показал нам самые интересные места Брюгге, но и увлекательно
    читать дальше

    рассказал о его истории, традициях и скрытых уголках. Маршрут был продуман, а атмосфера — непринуждённой и дружелюбной.

    Благодаря Валерию мы открыли для себя Брюгге во всей его очаровательной красоте, узнали, где можно вкусно поужинать, и получили ответы на все наши вопросы. Если ищете гида, который любит своё дело и умеет делиться знаниями, смело обращайтесь к нему!

    Брюгге — волшебный город, а с таким гидом впечатления становятся ещё ярче!

  • Е
    Екатерина
    4 марта 2025
    Город без ретуши: Брюгге глазами художника
    Валерий – потрясающий гид и замечательный человек! Экскурсия по Брюгге прошла на высшем уровне: информация была структурированной, увлекательной и поданной
    читать дальше

    в доступной форме. Мы получили ответы на все вопросы и с головой окунулись в атмосферу города.

    Валерий обладает разносторонними знаниями о Бельгии и её культуре, тактичен, вежлив и невероятно приятен в общении. Его манера подачи материала лёгкая и непринуждённая, что делает экскурсию ещё более увлекательной.

    Однозначно рекомендуем Валерия всем, кто хочет не просто увидеть Брюгге, но и прочувствовать его душу!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюгге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Классический Брюгге с неклассическим содержанием
  2. Город без ретуши: Брюгге глазами художника
  3. Историческая экскурсия по Брюгге
  4. Очарование «Мертвого города»
Какие места ещё посмотреть в Брюгге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в декабре 2025
Сейчас в Брюгге в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 240 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль