читать дальше

рассказал о его истории, традициях и скрытых уголках. Маршрут был продуман, а атмосфера — непринуждённой и дружелюбной.



Благодаря Валерию мы открыли для себя Брюгге во всей его очаровательной красоте, узнали, где можно вкусно поужинать, и получили ответы на все наши вопросы. Если ищете гида, который любит своё дело и умеет делиться знаниями, смело обращайтесь к нему!



Брюгге — волшебный город, а с таким гидом впечатления становятся ещё ярче!