Истинные романтики и путешественники не понаслышке мечтают о средневековом музее под открытым небом - Брюгге. Брюгге очарует и семьи с детишками и влюбленные парочки, и шумные компании не останутся равнодушными.

Живописные каналы, легенды и история 📖, которыми пропитан город 🏙️ найдут отражение в фотокамерах и сердцах путешественников!

Вместе, мы будем гулять 👣 по историческому центру средневекового фламандского города. И помимо обязательных к просмотру достопримечательностей 🏛️ зайдем в дворик Бегинажа, посмотрим средневековую пивоварню, заглянем в Богодельню, посетим места где снимался фильм 🎥 “Залечь на дно в Брюгге ”.

По дороге между Брюгге и Брюсселем располагается средневековый Манхеттен - Графский город Гент. Гент - третий город в Бельгии, он живой и яркий, однако его старинный центр хранит тишину и тацны истории.

С гидом пройдетесь по авторскому маршруту, сделаете шикарные фотографии 📸, попробуете лучшие вафли в вашей жизни и увидите шедеврального Ван Эйка.

Примерное расписание

10:30 - 11:30 - дорога Брюссель - Гент

11:30 - 13:30 - пешеходная экскурсия ⛳ по Генту

13:30 - 14:30 - дорога Гент - Брюгге

15-17:15 - пешеходная экскурсия по Брюгге