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Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.

4.1
7 отзывов
Людмила
Людмила – Гид из Брюгге
Вас ждет путешествие на поезде 🚂 из Брюсселя в средневековый музей 🖼 под открытым небом – город 🏙️ Брюгге.

Вместе, мы будем гулять 👣 по историческому центру средневекового фламандского города, узнаем таинственные легенды старого Брюгге и отдохнем у живописных каналов.

Помимо обязательных к просмотру достопримечательностей 🏛️, мы зайдем в дворик Бегинажа, посмотрим средневековую пивоварню, заглянем в Богадельню и посетим места, где снимался фильм 🎥 «Залечь на дно в Брюгге».
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €66 за человека

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Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.

Что вы увидите

  • исторический центр Брюгге
  • дворик Бегинажа
  • средневековая пивоварня
  • Богодельня
  • места съемок фильма “Залечь на дно в Брюгге”
  • Набережную Роз
  • Исторический центр Гента
  • Собор Святого Бавона
  • Графский замок
  • Набережную Трав
  • Мясной рынок
  • Белфорт Гента
  • Ратушу Гента
  • Пятничную площадь
Истинные романтики и путешественники не понаслышке мечтают о средневековом музее под открытым небом - Брюгге. Брюгге очарует и семьи с детишками и влюбленные парочки, и шумные компании не останутся равнодушными.
Живописные каналы, легенды и история 📖, которыми пропитан город 🏙️ найдут отражение в фотокамерах и сердцах путешественников!
Вместе, мы будем гулять 👣 по историческому центру средневекового фламандского города. И помимо обязательных к просмотру достопримечательностей 🏛️ зайдем в дворик Бегинажа, посмотрим средневековую пивоварню, заглянем в Богодельню, посетим места где снимался фильм 🎥 “Залечь на дно в Брюгге ”.
По дороге между Брюгге и Брюсселем располагается средневековый Манхеттен - Графский город Гент. Гент - третий город в Бельгии, он живой и яркий, однако его старинный центр хранит тишину и тацны истории.
С гидом пройдетесь по авторскому маршруту, сделаете шикарные фотографии 📸, попробуете лучшие вафли в вашей жизни и увидите шедеврального Ван Эйка.
Примерное расписание
10:30 - 11:30 - дорога Брюссель - Гент
11:30 - 13:30 - пешеходная экскурсия ⛳ по Генту
13:30 - 14:30 - дорога Гент - Брюгге
15-17:15 - пешеходная экскурсия по Брюгге
Что входит
  • Услуги гида в Генте 2 часа и в Брюгге 2 часа.
  • Если группа от 4 человек, то гид-сопровождающий в дороге.
Что не входит
  • Билет на поезд Брюссель-Гент-Брюгге-Брюссель от 16-25 евро/чел
  • Билет на трамвай в Генте от 4 евро /чел
  • Вафли в Генте 6-15 евро/вафля (по желанию)
  • Пиво в пивоварне Брюгге 3-5 евро (по желанию)
  • Вход в капеллу Бавона, чтобы полюбоваться на Алтарь Ван Эйка - 8 евро (по желанию)
Начало
🚩 Вокзал в Брюгге, кафе Старбакс
Место завершения
🏁 Площадь Маркет
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила
Людмила
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7 отзывов оставили туристы

Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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