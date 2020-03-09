27 отзывов оставили туристы

Я почувствовала любовь к этому городу, как только впервые увидела его. И это неудивительно. Ведь этот, действительно необыкновенный, «застывший в средневековой спячке», город-музей с самого первого взгляда завораживает, целиком привлекает внимание, заставляя сердце биться чаще. На прогулке по улицам Брюгге вы познакомитесь с его историей 📖 и легендами, увидите знаковые места города, пройдетесь вдоль прекрасных каналов и, надеюсь, полюбите его так же, как я когда-то.

Что вас ожидает

Мы будем гулять и узнавать историю города, которую я вам с удовольствием расскажу. Вы узнаете о временах расцвета Брюгге и времени упадка. Мы буквально пройдем все вехи: от возникновения города, развития, четырехвековой «спячки» и до «пробуждения» конца XIX- начала XX века. По пути следования мы увидим площадь Бург, где в IX веке была возведена крепостная стена, от которой и ведет свой отсчет этот прекрасный город.

Мы посетим Базилику Святой крови, узнаем о легенде ее реликвии. На Рыночной площади будем любоваться средневековой башней Белфорд — символом свободы и стойкости города. Я проведу вас по набережным прекрасных каналов. Мы остановимся у церкви Богоматери, и, узнав ее историю, зайдем внутрь полюбоваться работой великого мастера эпохи Ренессанс Микеланджело «Мадонна с младенцем » (вход платный 2 евро — взрослый сейчас, так как часть церкви находится на реконструкции, обычная цена 6 евро).

Проходя мимо старейшего госпиталя Европы — Синт Янс, мы узнаем его историю , а также то, что сейчас там располагается музей Ханса Мемлинга. Прогуляемся по средневековой привокзальной площади, любуясь множеством лебедей, которые, в свою очередь излюбовали эти места еще в XV веке. Я вам расскажу легенду об этих прекрасных птицах и о том, что их связывает с Брюгге. Также осмотрим двор бывшей общины женщин — бегинок. Узнаем много интересных фактов из их жизни. На озере Любви я расскажу вам романтическую легенду об этом озере. Вы сможете насладиться необыкновенной красотой этого места и сделать великолепные снимки на память.