27 отзывов оставили туристы

Мы будем гулять и узнавать историю города, которую я вам с удовольствием расскажу. Вы узнаете о временах расцвета Брюгге и времени упадка. Мы буквально пройдем все вехи: от возникновения города, развития, четырехвековой «спячки» и до «пробуждения» конца XIX- начала XX века. По пути следования мы увидим площадь Бург, где в IX веке была возведена крепостная стена, от которой и ведет свой отсчет этот прекрасный город.
Мы посетим Базилику Святой крови, узнаем о легенде ее реликвии. На Рыночной площади будем любоваться средневековой башней Белфорд — символом свободы и стойкости города. Я проведу вас по набережным прекрасных каналов. Мы остановимся у церкви Богоматери, и, узнав ее историю, зайдем внутрь полюбоваться работой великого мастера эпохи Ренессанс Микеланджело «Мадонна с младенцем » (вход платный 2 евро — взрослый сейчас, так как часть церкви находится на реконструкции, обычная цена 6 евро).
Проходя мимо старейшего госпиталя Европы — Синт Янс, мы узнаем его историю , а также то, что сейчас там располагается музей Ханса Мемлинга. Прогуляемся по средневековой привокзальной площади, любуясь множеством лебедей, которые, в свою очередь излюбовали эти места еще в XV веке. Я вам расскажу легенду об этих прекрасных птицах и о том, что их связывает с Брюгге. Также осмотрим двор бывшей общины женщин — бегинок. Узнаем много интересных фактов из их жизни. На озере Любви я расскажу вам романтическую легенду об этом озере. Вы сможете насладиться необыкновенной красотой этого места и сделать великолепные снимки на память.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
В туризме работаю более 15 лет. Начинала свой туристический стаж в Санкт-Петербурге. Моя тактика - индивидуальный подход. Исходя из Ваших интересов и пожеланий можем вносить изменения в маршруты. Стараюсь делать экскурсии яркими, запоминающимися, непринужденными. Являясь также гидом-педагогом, легко нахожу контакт с детьми.
Были в Брюгге 7 марта 2020г. Наталья провела ознакомительную экскурсию по городу. Рассказала много городских легенд. Нам понравилось!!! Прогулка получилась волшебной, мы смогли проникнуться атмосферой города!!!
Irene
12 октября 2019
Отличный опыт и очень хороший гид по имени Натали.. Действительно наслаждались ее знаниями и личностью.
Елена
26 сентября 2019
Наталья провела интересную экскурсию, спасибо! Брюгге и так очень прекрасный городок, а когда прогулка по городу слпровождается живыми рассказами, фактами и мифами, то это укрепляет любовь к городу.
Наталья
18 августа 2019
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Наталье. Смотреть и слушать о городе от человека, который его хорошо знает и очень любит, очень важно. Эта любовь передается и нам, туристам) Замечательный город, замечательный гид. Приезжайте в Брюгге, не пожалеете.
Елена
9 июля 2019
Спасибо гиду, Наталье, за прекрасную Экскурсию по волшебному городу. Брюгге. Мы впервые воспользовались услугами Трипстер и остались довольны. Наталья рассказала историю города, познакомила с достопримечательностями, легендами. Экскурсия получилась очень содержательной и в то же время красивой и душевной. Три часа прошли на одном дыхании. Будем советовать друзьям и знакомым!
Екатерина
7 мая 2019
Наталия - замечательный гид! Все было интересно и познавательно! Понравилось даже ребёнку)
Екатерина
3 мая 2019
Наталья прекрасный гид. Интересно преподносит информацию. Очень деликатная, интеллигентная. Большое спасибо за экскурсию по Брюгге!
Наталья
1 апреля 2019
Наталия - прекрасный рассказчик ! Экскурсия хорошо структурирована и по маршруту и по материалу. Однозначно будем рекомендовать именно этого гида своим друзьям (
Ольга
24 февраля 2019
Экскурсия была замечательная, спасибо Наталье за ее увлекательные и содержательные рассказы. С нетерпением будем ждать встречи с жтим милым городком, в который влюбляешься с первого взгляда.
Inna
24 февраля 2019
Прекрасный город, отличная экскурсия, которую с душой провела Наталия!
Главные достопримечательности очаровательного города на экспресс-прогулке
Вы увидите все «визитные карточки» Брюгге, услышите о национальных героях и обычаях Фландрии и заглянете в действующую пивоварню. А еще получите ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, где полакомиться вкуснейшими вафлями и по каким живописным местам погулять.
Кукольный город, в котором время остановилось — неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Мы погрузимся в уникальную атмосферу средневекового фламандского города, в котором все сохранилось таким, каким было 500 лет назад. Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей Брюгге, особенностями и традициями.
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с историей Брюгге со дня основания крепости на площади Бург и до наших дней. Узнаете, как жили герцоги Бургундские, кто такие примитивисты, как лечили в Средневековье людей и кому Брюгге обязан многомиллионным туризмом. Увидите импозантные церкви, старинные здания, романтичные мостики, зеркальные каналы и поймете, почему писатели, режиссеры и поэты так вдохновлялись этим чудесным местом. Я расскажу самые интересные мифы и легенды Брюгге и помогу почувствовать царящий здесь дух старины, романтики, искусства и фламандской культуры.
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Вы увидите главные достопримечательности Брюгге, погуляете по узким улочкам, каналам, набережным и насладитесь уютной атмосферой. Я расскажу о жизни города от истоков до наших дней и помогу ощутить его изящество и красоту.
На экскурсии вы познакомитесь с очаровательным Брюгге и проникнетесь его средневековой атмосферой. Мы обойдем знаковые достопримечательности и заглянем в секретные уголки. Вы услышите любопытные факты из истории города, познакомитесь с особенностями фламандского искусства и гастрономии и получите полезные советы для самостоятельных прогулок.