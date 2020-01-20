1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История Грунинге, одного из главных музеев Брюгге

Невозможно понять и почувствовать средневековый Брюгге с красивыми мостиками, улочками и каналами, не посетив музей Изящных искусств, где представлены шедевры фламандской живописи. Я расскажу о возникновении музея, месте, где он расположен, о создании его богатой коллекции и выставках. Кроме того, на многих картинах вы увидите панорамы старинного Брюгге и сравните их с современным обликом города.

Достояние изобразительного искусства Фландрии

Вы познакомитесь с основными стилями и течениями фламандской школы живописи. В центре особого внимания будут самые яркие ее представители — фламандские примитивисты Ян Ван Эйк, Рогир Ван Дер Вейден, Ханс Мемлинг. Я познакомлю вас с жизнью и творчеством художников, для которых Брюгге стал домом и источником вдохновения. Вы узнаете, в каких книгах и фильмах они упоминались и перед какими картинами стояли герои фильма «Залечь на дно в Брюгге», размышляя о Страшном суде и вечной жизни. Услышите о фламандских мастерах, которые более известны в Италии росписями и иллюстрациям к книгам великих писателей Возрождения. Разберетесь в основных концепциях живописцев, откроете секреты изготовления красок, а также исследуете западные библейские сюжеты, которые нашли отражение в православной иконографии.

Изучение шедевров музея

Я познакомлю вас с символикой картины «Мадонна каноника Ван Дер Пале». Вы узнаете, что такое донаторская живопись и как она воплощалась в работах. Рассмотрите картины Страшного суда представителей Северного Возрождения — Жерарда Давида и Питера Пурбуса. Я расскажу, по каким сюжетам писали картины Ян Провоост и Питер Пурбус.

Также вы услышите об анонимных мастерах, вдохновленных легендой Св. Урсулы, и разберете наиболее популярные сюжеты Нового Завета во фламандской живописи. Кроме того, вы увидите произведения мастеров Ренессанса XVI века, барокко и неоклассицизма, столь популярных в Брюгге. Узнаете об их интересе к греческой мифологии и истории Фландрии. Рассмотрите бесконечно талантливую портретную живопись, а также работы художников новых течений — экспрессионизма, сюрреализма и фовизма.

👨‍🎨 В результате вы не только станете лучше разбираться в живописи Фландрии, но и, возможно, почувствуете желание самим взять кисть. Ведь никогда не поздно раскрыть в себе новые таланты, которых в каждом человеке предостаточно. «Plus est en vous», или «В вас есть большее», как говорил один из самых богатых людей Брюгге XV века, Людовик Груутхусе.