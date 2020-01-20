1 отзыв оставили туристы

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Музей Грунинге и фламандские примитивисты

Познакомиться с главными шедеврами ранней нидерландской живописи и течениями в искусстве Фландрии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа с Музей Грунинге, Dijver 12, Brugge
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130 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Aida
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Aida – Гид в Брюгге
Рассматривая работы выдающихся мастеров Фландрии, вы прикоснетесь к Северному Возрождению, которое вместе с Южным Ренессансом определило судьбу европейского искусства почти на два столетия.

Я познакомлю вас с новым подходом к традиционным сюжетам и скрытым символизмом картин, а также открою интересные факты из жизни и творчества художников.
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты

Что вас ожидает

История Грунинге, одного из главных музеев Брюгге
Невозможно понять и почувствовать средневековый Брюгге с красивыми мостиками, улочками и каналами, не посетив музей Изящных искусств, где представлены шедевры фламандской живописи. Я расскажу о возникновении музея, месте, где он расположен, о создании его богатой коллекции и выставках. Кроме того, на многих картинах вы увидите панорамы старинного Брюгге и сравните их с современным обликом города.

Достояние изобразительного искусства Фландрии
Вы познакомитесь с основными стилями и течениями фламандской школы живописи. В центре особого внимания будут самые яркие ее представители — фламандские примитивисты Ян Ван Эйк, Рогир Ван Дер Вейден, Ханс Мемлинг. Я познакомлю вас с жизнью и творчеством художников, для которых Брюгге стал домом и источником вдохновения. Вы узнаете, в каких книгах и фильмах они упоминались и перед какими картинами стояли герои фильма «Залечь на дно в Брюгге», размышляя о Страшном суде и вечной жизни. Услышите о фламандских мастерах, которые более известны в Италии росписями и иллюстрациям к книгам великих писателей Возрождения. Разберетесь в основных концепциях живописцев, откроете секреты изготовления красок, а также исследуете западные библейские сюжеты, которые нашли отражение в православной иконографии.

Изучение шедевров музея
Я познакомлю вас с символикой картины «Мадонна каноника Ван Дер Пале». Вы узнаете, что такое донаторская живопись и как она воплощалась в работах. Рассмотрите картины Страшного суда представителей Северного Возрождения — Жерарда Давида и Питера Пурбуса. Я расскажу, по каким сюжетам писали картины Ян Провоост и Питер Пурбус.
Также вы услышите об анонимных мастерах, вдохновленных легендой Св. Урсулы, и разберете наиболее популярные сюжеты Нового Завета во фламандской живописи. Кроме того, вы увидите произведения мастеров Ренессанса XVI века, барокко и неоклассицизма, столь популярных в Брюгге. Узнаете об их интересе к греческой мифологии и истории Фландрии. Рассмотрите бесконечно талантливую портретную живопись, а также работы художников новых течений — экспрессионизма, сюрреализма и фовизма.

👨‍🎨 В результате вы не только станете лучше разбираться в живописи Фландрии, но и, возможно, почувствуете желание самим взять кисть. Ведь никогда не поздно раскрыть в себе новые таланты, которых в каждом человеке предостаточно. «Plus est en vous», или «В вас есть большее», как говорил один из самых богатых людей Брюгге XV века, Людовик Груутхусе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят билеты в музей — их можно купить пред посещением (12 евро за человека, для пенсионеров и студентов есть скидки).

Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты
Музей Грунинге и фламандские примитивисты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа с Музей Грунинге, Dijver 12, Brugge.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aida
Aida
Добрый день! Меня зовут Аида, я очень люблю Брюгге. За все годы, что я здесь живу, он стал мне родным и близким городом. Я полностью прониклась его необычной историей, архитектурой и средневековым духом. Я филолог по образованию, люблю учиться, пишу рассказы, закончила курсы «Гид Брюгге». С удовольствием поделюсь с вами загадками и секретами нашего таинственного города.
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1 отзыв оставили туристы

20 января 2020
Экскурсовод Аида замечательный человек, с глубокими знаниями истории города. Если Вы поклонник архитектуры и живописи то только к ней.

Aida проводит ещё 2 экскурсии

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Не все путешественники добираются до северной части Брюгге, а ведь именно здесь можно перенестись в бельгийское Средневековье. Мы прогуляемся по кварталам ремесленников и купцов, поговорим о фламандских художниках на площади Яна Ван Эйка, рассмотрим Торговые Дома Наций и разберемся, почему именно в Брюгге родилось слово «биржа».
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