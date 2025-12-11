Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться на групповой экскурсии в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€72 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, рождественские ярмарки и знаменитый бельгийский шоколад ждут вас
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
15 дек в 15:30
16 дек в 15:30
€160 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
14 дек в 12:00
16 дек в 12:30
€155
€172 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в декабре 2025
Сейчас в Брюсселе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 72 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 153 ⭐ отзыва, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль