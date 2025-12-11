Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Брюсселе на русском языке, цены от €72, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 12 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Ешь, молись, люби Брюссель Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города Начало: На площади Grand Place €160 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 4 отзыва Мини-группа до 10 чел. Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя Разобраться на групповой экскурсии в городе-головоломке - и полюбить его Начало: На Тронной площади Расписание: ежедневно в 10:00 €72 за человека Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Рождественский Брюссель Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, рождественские ярмарки и знаменитый бельгийский шоколад ждут вас Начало: На Центральном вокзале (Central station) €160 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 10% 133 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев Начало: В районе метро Saint Catherine €155 €172 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Брюсселя

