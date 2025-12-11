Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Брюсселе

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Брюсселе на русском языке, цены от €72, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ешь, молись, люби Брюссель
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, наслаждаясь его гастрономическими изысками и культурными достопримечательностями. Почувствуйте дух города
Начало: На площади Grand Place
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
€160 за всё до 4 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Пешая
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться на групповой экскурсии в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€72 за человека
Рождественский Брюссель
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, рождественские ярмарки и знаменитый бельгийский шоколад ждут вас
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
15 дек в 15:30
16 дек в 15:30
€160 за всё до 10 чел.
Брюссель в тарелке
Пешая
3.5 часа
-
10%
133 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
14 дек в 12:00
16 дек в 12:30
€155€172 за всё до 5 чел.

