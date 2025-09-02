Мои заказы

Боянская церковь – экскурсии в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «Боянская церковь» в Софии на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€194 за всё до 3 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
€40 за человека
По Софии - пешком и на авто
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Софии - пешком и на авто
Исследовать ключевые локации города - от горы Витоша до Четырёхугольника религиозной толерантности
Начало: У вашего отеля
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 сентября 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Экскурсия с Мариной прошла великолепно. Гид образована и эрудирована! Узнала много нового по истории города Софии и Болгарии. Рекомендую экскурсии с Мариной, остануться отличные воспоминания и фото!
    Экскурсия с Мариной прошла великолепно. Гид образована и эрудирована! Узнала много нового по истории города Софии и Болгарии. Рекомендую экскурсии с Мариной, остануться отличные воспоминания и фото!
  • И
    Игорь
    28 августа 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Большое спасибо Марине за интереснейшую экскурсию! Мы получили очень приятное общение, много полезной информации, заботу и прекрасное настроение!
  • I
    Irena
    25 августа 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Большое спасибо Марине за замечательную экскурсию по Софии. Получили много информации об истории Софии, узнали много нового для себя.
    Экскурсия была интересной и позновательной. Время пролетело незаметно. Очень благодарны Марине и советуем всем.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Великолепная экскурсия и замечательный гид Марина, экскурсия прошла замечательно
  • И
    Ирина
    21 июня 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Благодарим Марину за прекрасную прогулку и замечательное знакомство с Софией. Марина не только профессионал в своем деле, но и очень приятный собеседник. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя неповторимую Болгарию.
  • А
    Антон
    15 июня 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия с погружением в историю города и страны в целом, интересные локации и факты о посещенных местах.
  • М
    Маргарита
    30 мая 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Большое спасибо Марине за познавательную и полезную экскурсию по Софии. Мы увидели Софию с разных сторон. Марина учла все наши
    читать дальше

    запросы и пожелания. Экскурсия прошла в очень комфортной и уютной атмосфере благодаря её организационному таланту. Было очень интересно сравнить Софию глазами пешехода и автомобилиста. Отдельное спасибо за рекомендации после экскурсии. Могу порекомендовать Марину не только туристам, но и тем, кто уже знаком с Болгарией.
    Также спасибо за вкусный чай!

  • О
    Ольга
    22 мая 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Марина, большое спасибо за экскурсию! Родители в восторге, все было очень интересно. Хорошо, что в Софии есть такие замечательные гиды, как вы!!!!
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Все прекрасно, отвезли в монастырь, Михаил все объяснил, был рядом у каждого музея, чтобы подсказать. Экскурсия проходит с аудиогидом, можно в своем темпе и очередности выбирать что хотите посмотреть и послушать.
    Все прекрасно, отвезли в монастырь, Михаил все объяснил, был рядом у каждого музея, чтобы подсказать. Экскурсия проходит с аудиогидом, можно в своем темпе и очередности выбирать что хотите посмотреть и послушать.
  • О
    Оксана
    1 мая 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Марине за содержательный рассказ об истории Болгарии и о Софии. Я здесь первый раз и узнала много интересного.
    Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Марине за содержательный рассказ об истории Болгарии и о Софии. Я здесь первый раз и узнала много интересного.
  • М
    Марина
    17 апреля 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Замечательная и очень познавательная экскурсия! Организовано все лучшим образом! Спасибо большое Михаилу.
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Супер поездка!
    Из-за того, что не набралась группа — мы были совершенно одни.
    Никаких доплат не было, все очень организовано!

    Водитель Михаил посоветовал отличное заверение по пути☺️
    Было вкусно
    Супер поездка!
  • Т
    Татьяна
    27 января 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Очень рада, что мое первое знакомство с Болгарией и Софией произошло благодаря Марине. Не только ее профессионализм и глубокие знания
    читать дальше

    истории и культуры страны помогли мне полюбить Софию с первого взгляда, но и ее искренняя теплота и уважение по отношению к гостю, которое, как я поняла, особенно свойственно болгарской культуре. Это, пожалуй, большое и важное преимущество экскурсии с Мариной. В конце экскурсии, когда вы немного устанете, среди прохладных гор, вас ожидает приятный и очень теплый сюрприз, благодаря которому вы почувствуете себя еще более желанным гостем.
    Марина, браво!

  • а
    анна
    26 декабря 2024
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Марина грамотный профессионал. Прекрасно владеет материалом. Интересно рассказывает. не торопится. учитывает физические возможности туриста (я не молодая и не всегда
    читать дальше

    хожу легко).
    Часть экскурсии проводится на автомобиле и это тоже очень удобно.
    Мы совершили чудесную прогулку и услышали много нового о Болгарии и о Софии
    Большое спасибо Марине и ее супругу.

  • И
    Ирина
    24 декабря 2024
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Обзорная экскурсия с Мариной произвела прекрасное впечатление! Интересно, познавательно, с личным отношением ко всему сказанному. Марина продумывает все детали путешествия,
    читать дальше

    обладает широким кругозором. Мы получили большое удовольствие от этой экскурсии - открыли для себя столицу Болгарии с новой стороны.
    Спасибо ещё раз. Ирина.

  • Н
    Наталья
    7 декабря 2024
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • С
    Светлана
    9 ноября 2024
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Огромное спасибо Марине и ее симпатичному супругу за отлично спланированные экскурсии. За 2 дня я узнала о многовековой историей Болгарии
    читать дальше

    от знающего, а главное любящего жителя Софии. Все было отлично организовано, спланировано. Марина очень приветливый и знающий экскурсовод, заботящийся о комфорте людей с которыми работает. Настоятельно рекомендую с Мариной познакомиться и полюбить Софию. Всем хорошего отдыха, а Марине процветания ее бизнеса и Удачи

    Огромное спасибо Марине и ее симпатичному супругу за отлично спланированные экскурсии. За 2 дня я узнала
  • Г
    Григорий
    27 октября 2024
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Организация отличная
    Доступность и оперативность
    информации-отлично.
    Транспорт на такое расстояние-хороший.
    Гид- очень хороший.
    Но нужно учесть:
    Основной язык на экскурсии- испанский.
    Так же повтор на английском.
    Для русского дают Гид
  • А
    Ануар
    12 октября 2024
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Все классно!
  • М
    Михаил
    1 октября 2024
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Экскурсия была замечательная, запоминающийся и гид отличный. Всем рекомендую. Супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Боянская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
  2. Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
  3. По Софии - пешком и на авто
Какие места ещё посмотреть в Софии
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Собор Святой Софии
  3. Боянская церковь
  4. Рильский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Софии в октябре 2025
Сейчас в Софии в категории "Боянская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 194. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Боянская церковь», 37 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь