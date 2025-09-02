Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€194 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
9 окт в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Софии - пешком и на авто
Исследовать ключевые локации города - от горы Витоша до Четырёхугольника религиозной толерантности
Начало: У вашего отеля
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
- ООксана2 сентября 2025Экскурсия с Мариной прошла великолепно. Гид образована и эрудирована! Узнала много нового по истории города Софии и Болгарии. Рекомендую экскурсии с Мариной, остануться отличные воспоминания и фото!
- ИИгорь28 августа 2025Большое спасибо Марине за интереснейшую экскурсию! Мы получили очень приятное общение, много полезной информации, заботу и прекрасное настроение!
- IIrena25 августа 2025Большое спасибо Марине за замечательную экскурсию по Софии. Получили много информации об истории Софии, узнали много нового для себя.
Экскурсия была интересной и позновательной. Время пролетело незаметно. Очень благодарны Марине и советуем всем.
- ИИрина17 августа 2025Великолепная экскурсия и замечательный гид Марина, экскурсия прошла замечательно
- ИИрина21 июня 2025Благодарим Марину за прекрасную прогулку и замечательное знакомство с Софией. Марина не только профессионал в своем деле, но и очень приятный собеседник. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя неповторимую Болгарию.
- ААнтон15 июня 2025Отличная экскурсия с погружением в историю города и страны в целом, интересные локации и факты о посещенных местах.
- ММаргарита30 мая 2025Большое спасибо Марине за познавательную и полезную экскурсию по Софии. Мы увидели Софию с разных сторон. Марина учла все наши
- ООльга22 мая 2025Марина, большое спасибо за экскурсию! Родители в восторге, все было очень интересно. Хорошо, что в Софии есть такие замечательные гиды, как вы!!!!
- ООльга9 мая 2025Все прекрасно, отвезли в монастырь, Михаил все объяснил, был рядом у каждого музея, чтобы подсказать. Экскурсия проходит с аудиогидом, можно в своем темпе и очередности выбирать что хотите посмотреть и послушать.
- ООксана1 мая 2025Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Марине за содержательный рассказ об истории Болгарии и о Софии. Я здесь первый раз и узнала много интересного.
- ММарина17 апреля 2025Замечательная и очень познавательная экскурсия! Организовано все лучшим образом! Спасибо большое Михаилу.
- ААнастасия16 апреля 2025Супер поездка!
Из-за того, что не набралась группа — мы были совершенно одни.
Никаких доплат не было, все очень организовано!
Водитель Михаил посоветовал отличное заверение по пути☺️
Было вкусно
- ТТатьяна27 января 2025Очень рада, что мое первое знакомство с Болгарией и Софией произошло благодаря Марине. Не только ее профессионализм и глубокие знания
- аанна26 декабря 2024Марина грамотный профессионал. Прекрасно владеет материалом. Интересно рассказывает. не торопится. учитывает физические возможности туриста (я не молодая и не всегда
- ИИрина24 декабря 2024Обзорная экскурсия с Мариной произвела прекрасное впечатление! Интересно, познавательно, с личным отношением ко всему сказанному. Марина продумывает все детали путешествия,
- ННаталья7 декабря 2024Спасибо за отличную экскурсию!
- ССветлана9 ноября 2024Огромное спасибо Марине и ее симпатичному супругу за отлично спланированные экскурсии. За 2 дня я узнала о многовековой историей Болгарии
- ГГригорий27 октября 2024Организация отличная
Доступность и оперативность
информации-отлично.
Транспорт на такое расстояние-хороший.
Гид- очень хороший.
Но нужно учесть:
Основной язык на экскурсии- испанский.
Так же повтор на английском.
Для русского дают Гид
- ААнуар12 октября 2024Все классно!
- ММихаил1 октября 2024Экскурсия была замечательная, запоминающийся и гид отличный. Всем рекомендую. Супер.
