О Оксана Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Экскурсия с Мариной прошла великолепно. Гид образована и эрудирована! Узнала много нового по истории города Софии и Болгарии. Рекомендую экскурсии с Мариной, остануться отличные воспоминания и фото!

И Игорь Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Большое спасибо Марине за интереснейшую экскурсию! Мы получили очень приятное общение, много полезной информации, заботу и прекрасное настроение!

I Irena Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Большое спасибо Марине за замечательную экскурсию по Софии. Получили много информации об истории Софии, узнали много нового для себя.

Экскурсия была интересной и позновательной. Время пролетело незаметно. Очень благодарны Марине и советуем всем.

И Ирина Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Великолепная экскурсия и замечательный гид Марина, экскурсия прошла замечательно

И Ирина Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Благодарим Марину за прекрасную прогулку и замечательное знакомство с Софией. Марина не только профессионал в своем деле, но и очень приятный собеседник. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя неповторимую Болгарию.

А Антон Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Отличная экскурсия с погружением в историю города и страны в целом, интересные локации и факты о посещенных местах.

М Маргарита Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии читать дальше запросы и пожелания. Экскурсия прошла в очень комфортной и уютной атмосфере благодаря её организационному таланту. Было очень интересно сравнить Софию глазами пешехода и автомобилиста. Отдельное спасибо за рекомендации после экскурсии. Могу порекомендовать Марину не только туристам, но и тем, кто уже знаком с Болгарией.

Также спасибо за вкусный чай! Большое спасибо Марине за познавательную и полезную экскурсию по Софии. Мы увидели Софию с разных сторон. Марина учла все наши

О Ольга Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Марина, большое спасибо за экскурсию! Родители в восторге, все было очень интересно. Хорошо, что в Софии есть такие замечательные гиды, как вы!!!!

О Ольга Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Все прекрасно, отвезли в монастырь, Михаил все объяснил, был рядом у каждого музея, чтобы подсказать. Экскурсия проходит с аудиогидом, можно в своем темпе и очередности выбирать что хотите посмотреть и послушать.

О Оксана Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Марине за содержательный рассказ об истории Болгарии и о Софии. Я здесь первый раз и узнала много интересного.

М Марина Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Замечательная и очень познавательная экскурсия! Организовано все лучшим образом! Спасибо большое Михаилу.

А Анастасия Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Супер поездка!

Из-за того, что не набралась группа — мы были совершенно одни.

Никаких доплат не было, все очень организовано!



Водитель Михаил посоветовал отличное заверение по пути☺️

Было вкусно

Т Татьяна Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии читать дальше истории и культуры страны помогли мне полюбить Софию с первого взгляда, но и ее искренняя теплота и уважение по отношению к гостю, которое, как я поняла, особенно свойственно болгарской культуре. Это, пожалуй, большое и важное преимущество экскурсии с Мариной. В конце экскурсии, когда вы немного устанете, среди прохладных гор, вас ожидает приятный и очень теплый сюрприз, благодаря которому вы почувствуете себя еще более желанным гостем.

Марина, браво! Очень рада, что мое первое знакомство с Болгарией и Софией произошло благодаря Марине. Не только ее профессионализм и глубокие знания

а анна Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии читать дальше хожу легко).

Часть экскурсии проводится на автомобиле и это тоже очень удобно.

Мы совершили чудесную прогулку и услышали много нового о Болгарии и о Софии

Большое спасибо Марине и ее супругу. Марина грамотный профессионал. Прекрасно владеет материалом. Интересно рассказывает. не торопится. учитывает физические возможности туриста (я не молодая и не всегда

И Ирина Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии читать дальше обладает широким кругозором. Мы получили большое удовольствие от этой экскурсии - открыли для себя столицу Болгарии с новой стороны.

Спасибо ещё раз. Ирина. Обзорная экскурсия с Мариной произвела прекрасное впечатление! Интересно, познавательно, с личным отношением ко всему сказанному. Марина продумывает все детали путешествия,

Н Наталья Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Спасибо за отличную экскурсию!

С Светлана Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии читать дальше от знающего, а главное любящего жителя Софии. Все было отлично организовано, спланировано. Марина очень приветливый и знающий экскурсовод, заботящийся о комфорте людей с которыми работает. Настоятельно рекомендую с Мариной познакомиться и полюбить Софию. Всем хорошего отдыха, а Марине процветания ее бизнеса и Удачи Огромное спасибо Марине и ее симпатичному супругу за отлично спланированные экскурсии. За 2 дня я узнала о многовековой историей Болгарии

Г Григорий Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Организация отличная

Доступность и оперативность

информации-отлично.

Транспорт на такое расстояние-хороший.

Гид- очень хороший.

Но нужно учесть:

Основной язык на экскурсии- испанский.

Так же повтор на английском.

Для русского дают Гид

А Ануар Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Все классно!