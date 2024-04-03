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Аудиогид
2.5 часа
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
€10 за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная экскурсия: Рильский монастырь и Боянская церковь из Софии
Погрузитесь в мир болгарской культуры и духовности, посетив с нами Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Аудиогид
2 часа
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Прогулка по Софии с аудиогидом. Увидите храмы, площади и древние улицы римской Сердики. Идеально для фото и изучения истории
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€10 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие во времени: Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Погрузитесь в атмосферу древнего Пловдива, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте новые горизонты и впечатления
Начало: От Храм - памятника Александра Невского
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия3 апреля 2024Мы были на экскурсии с сыном 13 лет, очень понравилось! Хорошая возможность посмотреть основные достопримечательности Софии в удобном формате - с аудиогидом на родном языке. Спасибо организаторам! Желаю процветания!
- ММарина10 марта 2024Соаершенно замечательная экскурсия за минимальные деньги на родном вам языке. Отличная организация,24 смотровые точки на протяжении 2,5 часов. Рассказ интенесный,содержательеый,с историческиии фактами. Даже не ожидала получить такое удовольстаие за 10 евро с человека. Организаторы- молодцы.
- MMarina4 марта 2024Сама экскурсия и доброжелательное сопровождение Петера, гида-водителя.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Групповые»
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