Групповые экскурсии Софии

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
10 за человека
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Однодневная экскурсия: Рильский монастырь и Боянская церковь из Софии
Погрузитесь в мир болгарской культуры и духовности, посетив с нами Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Прогулка по Софии с аудиогидом. Увидите храмы, площади и древние улицы римской Сердики. Идеально для фото и изучения истории
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 за человека
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Мини-группа
8 часов
Путешествие во времени: Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Погрузитесь в атмосферу древнего Пловдива, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте новые горизонты и впечатления
Начало: От Храм - памятника Александра Невского
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
40 за человека
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
  2. Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
  3. Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
  4. Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
  5. Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
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  2. Рильский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 40. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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