Эта обзорная экскурсия состоит из двух частей: 2 часа на машине и около 2,5 — пешеходная прогулка. Я познакомлю вас со своим городом, где переплетаются многовековая история и кипящая жизнь европейской столицы. Покажу визитные карточки — гору Витоша, Боянскую церковь, храм Святой Софии, остатки римского города Улпия Сердика — и расскажу о каждой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Софии

Валентина Ваш гид в Софии

Описание экскурсии

На автомобиле мы отправимся к одному из символов столицы — куполообразной горе Витоша, первому нацпарку на Балканском полуострове. Мы увидим каменные реки и посетим смотровую площадку, откуда София видна как на ладони.

При желании у подножия горы вы осмотрите Боянскую церковь, известную росписями 13 века.

Затем поедем в исторический центр города, где сосредоточено большинство достопримечательностей: остатки римского города Улпия Сердика, собор Святой Софии и храм Александра Невского — самый большой православный храм на Балканах.

Мы прогуляемся по центральным площадям среди Четырёхугольника религиозной толерантности. Увидим несколько чудотворных мест, где можно загадать желания. И поговорим об истории Софии.

Организационные детали

Едем на комфортабельном Mercedes R 320. Для людей с проблемами передвижения могу провести экскурсию только на автомобиле

Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или микроавтобусе — детали в переписке

Дополнительные расходы