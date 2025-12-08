Эта обзорная экскурсия состоит из двух частей: 2 часа на машине и около 2,5 — пешеходная прогулка.
Я познакомлю вас со своим городом, где переплетаются многовековая история и кипящая жизнь европейской столицы.
Покажу визитные карточки — гору Витоша, Боянскую церковь, храм Святой Софии, остатки римского города Улпия Сердика — и расскажу о каждой.
Я познакомлю вас со своим городом, где переплетаются многовековая история и кипящая жизнь европейской столицы.
Покажу визитные карточки — гору Витоша, Боянскую церковь, храм Святой Софии, остатки римского города Улпия Сердика — и расскажу о каждой.
Описание экскурсии
На автомобиле мы отправимся к одному из символов столицы — куполообразной горе Витоша, первому нацпарку на Балканском полуострове. Мы увидим каменные реки и посетим смотровую площадку, откуда София видна как на ладони.
При желании у подножия горы вы осмотрите Боянскую церковь, известную росписями 13 века.
Затем поедем в исторический центр города, где сосредоточено большинство достопримечательностей: остатки римского города Улпия Сердика, собор Святой Софии и храм Александра Невского — самый большой православный храм на Балканах.
Мы прогуляемся по центральным площадям среди Четырёхугольника религиозной толерантности. Увидим несколько чудотворных мест, где можно загадать желания. И поговорим об истории Софии.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Mercedes R 320. Для людей с проблемами передвижения могу провести экскурсию только на автомобиле
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или микроавтобусе — детали в переписке
Дополнительные расходы
- Вход на смотровую площадку — €3 за чел.
- Вход в Боянскую церковь — €6,5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 446 туристов
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но
Входит в следующие категории Софии
Похожие экскурсии из Софии
Индивидуальная
до 15 чел.
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Софии
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.