1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Однодневная экскурсия: Рильский монастырь и Боянская церковь из Софии
Погрузитесь в мир болгарской культуры и духовности, посетив с нами Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Рильский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€219 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina4 марта 2024Сама экскурсия и доброжелательное сопровождение Петера, гида-водителя.
- ЯЯна16 сентября 2022Потрясающее по красоте и энергетике место. Валентина гид тактичный и очень приятный человек. Умеет рассказать так чтобы было интересно и без избытка. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Рильский монастырь»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Рильский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 240. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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