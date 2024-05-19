1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
€10 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия19 мая 2024Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- ИИрина15 марта 2024Быстро пролетело время и такой большой знаний получен
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- JJuliana10 марта 2024Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
- ММарина10 марта 2024Соаершенно замечательная экскурсия за минимальные деньги на родном вам языке. Отличная организация,24 смотровые точки на протяжении 2,5 часов. Рассказ интенесный,содержательеый,с историческиии фактами. Даже не ожидала получить такое удовольстаие за 10 евро с человека. Организаторы- молодцы.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Самое главное»
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