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Аудиогид
2.5 часа
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
«Вы пройдёте с аудиогидом по круговому маршруту, охватывающему визитные карточки города»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
€10 за человека
Аудиогид
2 часа
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Прогулка по Софии с аудиогидом. Увидите храмы, площади и древние улицы римской Сердики. Идеально для фото и изучения истории
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
«Уверенны, что вам понравится экскурсия, которую вы будете слушать через аудиогиды на родном языке»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€10 за человека
Аудиогид
3 часа
Самостоятельная пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Самостоятельно пройдите по маршруту с аудиогидом, изучая Софию в удобном темпе. Идеально для детей и взрослых
Начало: Ул. Иван Вазов, 2
«За указанную стоимость входят Аудиогид с записями и подробная карта города, на которой отмечены почте все объекты культуры и истории»
Расписание: Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина13 мая 2024Все увидела и все услышала что было записано в авдиогиде. Только церковь св. Софии 10.05. была закрита. Мы ещё раз её посетили 12 мая. Зашли внутрь даже присутствовали при службе. Впечатляет возраст церкви и вся история.
- ЛЛидия3 апреля 2024Мы были на экскурсии с сыном 13 лет, очень понравилось! Хорошая возможность посмотреть основные достопримечательности Софии в удобном формате - с аудиогидом на родном языке. Спасибо организаторам! Желаю процветания!
- ММарина10 марта 2024Соаершенно замечательная экскурсия за минимальные деньги на родном вам языке. Отличная организация,24 смотровые точки на протяжении 2,5 часов. Рассказ интенесный,содержательеый,с историческиии фактами. Даже не ожидала получить такое удовольстаие за 10 евро с человека. Организаторы- молодцы.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 13. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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