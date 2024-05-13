Д Дина Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом Все увидела и все услышала что было записано в авдиогиде. Только церковь св. Софии 10.05. была закрита. Мы ещё раз её посетили 12 мая. Зашли внутрь даже присутствовали при службе. Впечатляет возраст церкви и вся история.

Л Лидия Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом) Мы были на экскурсии с сыном 13 лет, очень понравилось! Хорошая возможность посмотреть основные достопримечательности Софии в удобном формате - с аудиогидом на родном языке. Спасибо организаторам! Желаю процветания!