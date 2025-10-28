Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 14:00
11 дек в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пловдив - город холмов и историй (из Софии)
Побывать в культурной столицы Болгарии, что дышит прошлым и настоящим
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Софии - пешком и на авто
Исследовать ключевые локации города - от горы Витоша до Четырёхугольника религиозной толерантности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
- ММария28 октября 2025Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Даже дождь не помешал насладиться поездкой и невероятными красотами пещер
