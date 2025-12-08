Мои заказы

Необычные экскурсии по Софии

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
София - жемчужина Балкан
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
На машине
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€188 за всё до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€45 за человека
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Софии
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Узнать Софию за 3 часа
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 декабря 2025
    София - жемчужина Балкан
    Марина оказалась полностью соответствующим отзывам высоко- профессиональным экскурсоводом. Любящим город, человеком с душой, я прекрасно провела с ней время на индивидуальной экскурсии. Марина очень приятный образованный человек, любящий свое дело. Отчаянно рекомендую всем!
  • Ю
    Юрий
    25 ноября 2025
    София - жемчужина Балкан
    София как и гид Марина очень впечатлили.
    Я узнал много интересных фактов. Марина вникала в нюансы, рассказывая буквально о самых мелких событиях.
    Такое впечатление, что погрузились в атмосферу того времени.
    3 часа тура пролетели в миг.
    Очень рекомендую.
    Не пожалеете.
  • О
    Ольга
    24 ноября 2025
    София - жемчужина Балкан
    Огромная благодарность Марине за интересную, познавательную экскурсию, отличная подача материала, глубина знаний. Благодаря Марине мы полюбили Софию и еще вернемся обязательно. Спасибо
  • Т
    Тимур
    24 ноября 2025
    София - жемчужина Балкан
    Отличный гид
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2025
    Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
    Когда ограничен во времении, и спонтанно появилось небольшое окошко в расписаниии дел, этот формат оправдывает себя на 100%. Много полезной
    читать дальше

    информации, привязанной к конкретным местам, которые удалось посетить. Антонина (организатор) дополняла рассказ аудиогида интересными комментариями, подробно отвечала на возникавшие по ходу экскурсии вопросы. Мне экскурсия очень понравилась. Спасибо!

  • В
    Виктория
    29 октября 2025
    Узнать Софию за 3 часа
    Информативно, продуманно, с юморком. Спасибо, Пётр.
  • М
    Мария
    28 октября 2025
    «Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Даже дождь не помешал насладиться поездкой и невероятными красотами пещер
  • Л
    Лена
    27 октября 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Довольны, что выбрали именно этот тур. Гладкая коммуникация — Лариса оперативно отвечала на все наши вопросы и уточнения при резервации.
    читать дальше

    Все хорошо организовано. Приятный бонус, что водитель предложил заехать за нами по месту жительства и в конце довез тоже до дома. Михаил оказался приятным и деликатным сопровождающим. Все по делу, ничего лишнего. Будем рады обратиться к этому организатору еще.

  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия по Софии была просто замечательная! Мы узнали много нового о городе и его истории и истории Болгарии! Очень было
    читать дальше

    душевно! Пётр отличный гид, рассказывает интересно, увлекательно и с любовью к своему делу. Всё было чётко, организованно и познавательно. Спасибо за прекрасное впечатление! ❤️

  • В
    Вера
    20 октября 2025
    София - жемчужина Балкан
    Живу в Софии больше двух лет. Гуляла по городу десятки раз — одна, с друзьями, с живыми и даже электронными
    читать дальше

    гидами. Казалось, что меня уже ничем не удивишь.
    Но — ошибалась.
    Марина оказалась тем редким гидом, который не просто рассказывает факты, а будто открывает портал: переносит сквозь века, через все исторические слои Софии — от древних терм до коммунистических фасадов. И делает это так, что ты снова начинаешь смотреть по сторонам, а не в телефон.
    Мокрые улицы, моросящий дождь — а интерес не иссякал до последней минуты. Было живо, любопытно, местами очень весело и всегда по-настоящему.
    И если честно, язык не поворачивается назвать это экскурсией — это была прогулка с человеком, который любит свой город и умеет зажечь этим других.
    Спасибо, Марина — теперь я снова вижу Софию глазами человека, который только что в неё влюбился.

  • Т
    Татьяна
    15 октября 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Несколько раз пытались посетить Рильский монастырь, но никак не получалось, в этот раз все удачно совпало, у нас был свободный
    читать дальше

    день, и была подходящая нам экскурсия на этот день, спасибо гиду Михаилу, очень спокойный, все было вовремя, посмотрели и монастырь и 3 музея, пообедали по дороге, вовремя вернулись в отель,чудесная поездка, очень рекомендуем, спасибо

  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Всё очень хорошо организовано. Сопровождающий заехал за нами по нашему месту жительста. Очень хороший и просторный транспорт, нашей компании из 4 человек было удобно и интересно. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    7 октября 2025
    Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
    Добрый день!
    Экскурсия очень понравилась, спасибо!
  • D
    Dmitriy
    6 октября 2025
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового про Болгарию и Софию! Спасибо Петр!
  • С
    Светлана
    5 октября 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Все ожидания от экскурсии с аудиогидом оправдались. Всё хорошо организовано, за нами приехал Михаил, хорошо говорящий на русском языке и
    читать дальше

    сопровождающий по маршруту, рекомендовал музеи в монастыре, которые наиболее интересные. После монастыря по согласию всей группы, заехали в ресторанчик, где было очень вкусная форель. На обратном пути была остановка в Боянской церкви, где очень интересные фрески на стенах. Спасибо за тур организаторам!

  • Л
    Лариса
    24 сентября 2025
    Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
    Рильский монастырь - это очень красиво, гораздо лучше, чем на фотографиях, это нужно видеть самому. Поэтому я рекомендую эту экскурсию,
    читать дальше

    тем более, что она организована очень приятными людьми.
    За нами приехал Михаил, болгарин, который хорошо говорит по-русски, на удобном мини-автобусе. Нас было всего 3 человека - я и пожилая семейная пара. Михаил очень заботился о нашем удобстве, все объяснял, был внимателен, отвечал на вопросы. Мы много от него узнали о жизни в Болгарии. Дорога в монастырь оказалась легкой и приятной. Сам монастырь порадовал. Очень рекомендую обязательно зайти в музей под названием Кухня - может, это звучит непривлекательно, но на самом деле вы увидите то, что никогда не видели - огромную монастырскую печь, которую топили по-черному, при этом находясь внутри! Размеры поражают! Еще меня порадовал этногафический музей, где можно посмотреть традиционные костюмы болгар из разных частей страны.
    На обратном пути Михаил нашел уютное кафе у горной речки, где мы смогли попробовать балканскую белую форель. Впечатления отличные! Тур удался!

  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2025
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отзыв на экскурсию в Рильские горы из Софии с Мариной. Жарким августовский днем моя семья на автомобиле Марины совершила восьмичасовую
    читать дальше

    экскурсию в район Рильского монастыря. Путь туда занимает около двух часов. Восхитительные болгарские пейзажи открываются по дороге. Прекрасные впечатления оставили и сам монастырь и его маленькие музеи - сторожевая башня и кухня, а также, особенно, комментарии гида. Замечательным дополнением к визиту в монастырь явился пикник с национальными блюдами, например, с "кислым млеком", организованный Мариной на живописной горной поляне. Совершенно в другом стиле прошла заключительная часть экскурсии - подъем по каменистой тропе к пещере и молитвенной скале Иоанна Рильского. Суммируя, день получился насыщенным, познавательным, разнообразным. Спасибо Марине за яркие воспоминания о пребывании в Болгарии!

  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    У меня был всего один день, чтобы успеть познакомиться с городом и, благодаря Марине, это удалось сделать в полной мере.
    читать дальше

    Не только посмотреть главные достопримечательности, но и ощутить дух города, его тепло, радушие и гостеприимство. Автомобильно-пешеходная экскурсия - очень удачный формат, мы успели много увидеть и короткие передышки во время переездов были весьма кстати в жаркий день. Отдельная благодарность за рекомендованные рестораны, они оказались превосходны.

  • Е
    Елена
    11 сентября 2025
    Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
    Большое спасибо Антонине за доброжелательность и профессионализм! Очень приятная ненапряжная экскурсия в спокойном темпе и интересной информацией.
  • H
    Helena
    10 сентября 2025
    Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
    Экскурсия очень понравилась, спасибо!

