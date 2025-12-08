Индивидуальная
до 15 чел.
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€45 за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Софии
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 декабря 2025Марина оказалась полностью соответствующим отзывам высоко- профессиональным экскурсоводом. Любящим город, человеком с душой, я прекрасно провела с ней время на индивидуальной экскурсии. Марина очень приятный образованный человек, любящий свое дело. Отчаянно рекомендую всем!
- ЮЮрий25 ноября 2025София как и гид Марина очень впечатлили.
Я узнал много интересных фактов. Марина вникала в нюансы, рассказывая буквально о самых мелких событиях.
Такое впечатление, что погрузились в атмосферу того времени.
3 часа тура пролетели в миг.
Очень рекомендую.
Не пожалеете.
- ООльга24 ноября 2025Огромная благодарность Марине за интересную, познавательную экскурсию, отличная подача материала, глубина знаний. Благодаря Марине мы полюбили Софию и еще вернемся обязательно. Спасибо
- ТТимур24 ноября 2025Отличный гид
- ДДмитрий30 октября 2025Когда ограничен во времении, и спонтанно появилось небольшое окошко в расписаниии дел, этот формат оправдывает себя на 100%. Много полезной
- ВВиктория29 октября 2025Информативно, продуманно, с юморком. Спасибо, Пётр.
- ММария28 октября 2025Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Даже дождь не помешал насладиться поездкой и невероятными красотами пещер
- ЛЛена27 октября 2025Довольны, что выбрали именно этот тур. Гладкая коммуникация — Лариса оперативно отвечала на все наши вопросы и уточнения при резервации.
- ННаталья27 октября 2025Экскурсия по Софии была просто замечательная! Мы узнали много нового о городе и его истории и истории Болгарии! Очень было
- ВВера20 октября 2025Живу в Софии больше двух лет. Гуляла по городу десятки раз — одна, с друзьями, с живыми и даже электронными
- ТТатьяна15 октября 2025Несколько раз пытались посетить Рильский монастырь, но никак не получалось, в этот раз все удачно совпало, у нас был свободный
- ННаталья12 октября 2025Всё очень хорошо организовано. Сопровождающий заехал за нами по нашему месту жительста. Очень хороший и просторный транспорт, нашей компании из 4 человек было удобно и интересно. Рекомендую!
- ООльга7 октября 2025Добрый день!
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
- DDmitriy6 октября 2025Экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового про Болгарию и Софию! Спасибо Петр!
- ССветлана5 октября 2025Все ожидания от экскурсии с аудиогидом оправдались. Всё хорошо организовано, за нами приехал Михаил, хорошо говорящий на русском языке и
- ЛЛариса24 сентября 2025Рильский монастырь - это очень красиво, гораздо лучше, чем на фотографиях, это нужно видеть самому. Поэтому я рекомендую эту экскурсию,
- ТТатьяна16 сентября 2025Отзыв на экскурсию в Рильские горы из Софии с Мариной. Жарким августовский днем моя семья на автомобиле Марины совершила восьмичасовую
- ЕЕлена15 сентября 2025У меня был всего один день, чтобы успеть познакомиться с городом и, благодаря Марине, это удалось сделать в полной мере.
- ЕЕлена11 сентября 2025Большое спасибо Антонине за доброжелательность и профессионализм! Очень приятная ненапряжная экскурсия в спокойном темпе и интересной информацией.
- HHelena10 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо!
