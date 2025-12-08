читать дальше

тем более, что она организована очень приятными людьми.

За нами приехал Михаил, болгарин, который хорошо говорит по-русски, на удобном мини-автобусе. Нас было всего 3 человека - я и пожилая семейная пара. Михаил очень заботился о нашем удобстве, все объяснял, был внимателен, отвечал на вопросы. Мы много от него узнали о жизни в Болгарии. Дорога в монастырь оказалась легкой и приятной. Сам монастырь порадовал. Очень рекомендую обязательно зайти в музей под названием Кухня - может, это звучит непривлекательно, но на самом деле вы увидите то, что никогда не видели - огромную монастырскую печь, которую топили по-черному, при этом находясь внутри! Размеры поражают! Еще меня порадовал этногафический музей, где можно посмотреть традиционные костюмы болгар из разных частей страны.

На обратном пути Михаил нашел уютное кафе у горной речки, где мы смогли попробовать балканскую белую форель. Впечатления отличные! Тур удался!