1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- JJuliana10 марта 2024Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
- ААнатолий12 ноября 2023Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
- ААндрей6 февраля 2023Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
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