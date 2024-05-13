Экскурсии Софии об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Софии на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
София - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от 75 за всё до 10 чел.
Узнать Софию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 100 за всё до 20 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • M
    Mariia
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
    читать дальше

    манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!

  • Г
    Гади
    21 марта 2024
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
  • O
    Olena
    12 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала
  • J
    Juliana
    10 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
  • А
    Анатолий
    12 ноября 2023
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
  • А
    Андрей
    6 февраля 2023
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 280. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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