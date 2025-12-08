Рильский монастырь — символ Болгарии и крупнейший православный центр, основанный в 10 веке святым Иоанном Рильским. Мы отправимся к живописным Рильским горам и посетим действующий мужской монастырь. Вас ждут древние святыни, чудотворные иконы и величественные горные пейзажи.
Описание экскурсии
- Дорога к монастырю — панорамные виды на Рильские горы и заповедник.
- Знакомство с главным храмом — уникальные росписи и резьба по дереву.
- Возможность подняться в башню — самое старое сооружение ансамбля.
- Экспозиция музея — здесь хранится знаменитое резное распятие Рафаила, над которым монах трудился 12 лет.
- Святыни монастыря — мощи святого Иоанна Рильского и чудотворная икона Богородицы Одигитрии Осеновицы.
- Свободное время для прогулки и обед (по желанию): местная форель, вино и болгарский йогурт.
Вы узнаете:
- о роли монастыря в истории Болгарии.
- чудесах святого Иоанна Рильского.
- уникальной архитектуре ансамбля и его символике.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz R-Class 320. За доплату можем организовать трансфер на минивэне или микроавтобусе, уточняйте в переписке.
- Дорога от Софии до монастыря — примерно 2 часа.
- Дополнительные расходы: комплексный билет — 20 левов, только в исторический музей — 8 левов, обед в национальном ресторане (по желанию).
- Правила посещения монастыря: закрытые плечи и колени у мужчин и женщин (шорты, майки, декольте не допускаются).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 446 туристов
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но
