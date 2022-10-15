по договорённости

Путешествие в Рильский монастырь

Всего 1 час езды из Софии

Всего 1 час езды из Софии — и мы в Рильском монастыре. Это самый большой и самый известный православный монастырь в Болгарии.

Он был основан еще в X веке, несколько раз разрушен и восстановлен, и самое старое сооружение из полностью сохранившихся до наших дней — это средневековая башня Хрельовата Кула, которая была построена в XIV веке.
Путешествие в Рильский монастырь
Путешествие в Рильский монастырь
Путешествие в Рильский монастырь
Путешествие в Рильский монастырь
Путешествие в Рильский монастырь
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Описание

Что вас ждет

Всего 1 час езды из Софии – и мы в Рильском монастыре. Это самый большой и самый известный православный монастырь в Болгарии. Он был основан еще в X веке, несколько раз разрушен и восстановлен, и самое старое сооружение из полностью сохранившихся до наших дней – это средневековая башня Хрельовата Кула, которая была построена в XIV веке.
Башня использовалась для обороны, потому что средневековым монастырям нередко приходилось защищаться во время войн и отражать набеги бандитов и грабителей. Внизу — колодец с питьевой водой. Наверх, к бойницам, ведет узкая винтовая лестница. Здесь на стенах сохранились подлинные фрески – иконы, написанные средневековыми мастерами прямо по штукатурке.
Во время этой поездки я расскажу вам о Святом Иоанне Рильском, о становлении христианства в Болгарии в X веке, покажу, где захоронен последний царь Болгарии Борис III.
А главное — вы увидите безудержное буйство красок, знаменитые фрески Захария Зографа и его учеников, которые в начале XIX века расписывали стены возрожденного после разрушения Рильского монастыря. Здесь есть и интереснейший музей, где в числе прочих экспонатов хранятся книги и иконы, полученные болгарскими монахами от русской митрополии во времена Ивана Грозного.
Монастырь – действующий. Он расположен в горах, на высоте более 1100 метров над уровнем моря, в окружении лесов горного массива Рила. Дорога к нему ведет вдоль горной реки, в которой ловят пресноводную форель, и мы заедем ее попробовать в один из многочисленных сельских ресторанчиков.

Важно знать:

Вход в монастырь не разрешен в слишком фривольной одежде, руки и ноги должны быть обязательно прикрыты. Пожалуйста, учтите это, выбирая одежду для посещения этой экскурсии.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

по договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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