Знакомство с её Величеством Софией начинается в самом центре города на театральной площади. Здесь проходит граница между старым и новым городом. Вы пройдете по настоящим улицам римской Сердики раскрытой под землей. Сегодня это подземные переходы и музейные комплексы, одни из которых находятся в станциях метрополитена Сердика I и Сердика II.

Гордостью Софии являются древнейшие действующие храмы Европы — Римская Ротонда св. Георгия III—IV вв. Базилика св. Софии V -VI вв. Особое место занимает главный храм страны — храм-памятник Ал. Невского.

В одном из скверов, на территории бывшего Посольства Российской Империи, привлекает взгляд небольшая златоглавая Русская церковь ⛪ св. Николая Чудотворца.

Оказавшись на площади Толерантности, вы одновременно увидите главные храмы нескольких религий: мусульманскую Мечеть, иудейскую Синагогу, православную Церковь и католический Костел. Они являются ярким примером исторического добрососедства и мирного сожительства разных народностей.

Каждый день и каждый час в течении дня вы можете начать свое приключение по Софии. Эта экскурсия ⛳ будет одинаково интересна и детям и взрослым, а главное вы самостоятельно рассчитываете время и темп своего движения.

Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно, в своей компании и со своим темпом пройти экскурсионный маршрут по городу Софии. В нашем агентстве вы получаете Аудиогид с записями, подробную карту города, на которой отмечены почте все объекты культуры и истории 📖, включая и недавно открытые. Всё тоже самое, что говорит вам гид-человек вы услышите в записях нашей экскурсии 🧭