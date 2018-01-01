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Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом

Аудиогид Б.
Аудиогид Б. – Гид из Софии
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
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Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом

Что вы увидите

  • Маршрут:
  • 1. Театр им. Ивана Вазова
  • 2. Этнографический музей
  • 3. Церковь св. Н. Чудотворца
  • 4. Пам. Царю-Освободителю
  • 5. СУ св. Кл. Охридского
  • 6. Храм Аександра Невского
  • 7. Могила Ивана Вазова
  • 8. Вечный огонь. Синод
  • 9. Церковь св. Софии
  • 10. Памятник Царю Самуилу
  • 11. Памятник ополченцам
  • 12. Амфитеатр
  • 13. Восточные ворота
  • 14. Площадь Ларго
  • 15. Церковь св. Петки
  • 16. Античная Сердика- I
  • 17. Античная Сердика -II
  • 18. Мечеть
  • 19. Треугольная башня
  • 20. Синагога. Хали
  • 21. Католический собор
  • 22. Статуя святой Софии
  • 23. Ротонда св. Георгия
  • 24. Президентство
  • 25. Кафе Музей
Знакомство с её Величеством Софией начинается в самом центре города на театральной площади. Здесь проходит граница между старым и новым городом. Вы пройдете по настоящим улицам римской Сердики раскрытой под землей. Сегодня это подземные переходы и музейные комплексы, одни из которых находятся в станциях метрополитена Сердика I и Сердика II.
Гордостью Софии являются древнейшие действующие храмы Европы — Римская Ротонда св. Георгия III—IV вв. Базилика св. Софии V -VI вв. Особое место занимает главный храм страны — храм-памятник Ал. Невского.
В одном из скверов, на территории бывшего Посольства Российской Империи, привлекает взгляд небольшая златоглавая Русская церковь ⛪ св. Николая Чудотворца.
Оказавшись на площади Толерантности, вы одновременно увидите главные храмы нескольких религий: мусульманскую Мечеть, иудейскую Синагогу, православную Церковь и католический Костел. Они являются ярким примером исторического добрососедства и мирного сожительства разных народностей.
Каждый день и каждый час в течении дня вы можете начать свое приключение по Софии. Эта экскурсия ⛳ будет одинаково интересна и детям и взрослым, а главное вы самостоятельно рассчитываете время и темп своего движения.
Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно, в своей компании и со своим темпом пройти экскурсионный маршрут по городу Софии. В нашем агентстве вы получаете Аудиогид с записями, подробную карту города, на которой отмечены почте все объекты культуры и истории 📖, включая и недавно открытые. Всё тоже самое, что говорит вам гид-человек вы услышите в записях нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • Аудиогид
  • Цветная карта с достопримечательностями Софии.
  • Талоны с 10% скидкой в местах отдыха.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Иван Вазов, 2
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аудиогид Б.
Аудиогид Б.
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