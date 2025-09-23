Индивидуальная
до 8 чел.
Античное сердце Варны: экскурсия по древнему Одессосу
Прогуляйтесь по античному Одессосу под Варной и узнайте, как жили люди в древности. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны и многое другое
Начало: У главного входа в Археологический музей
23 сен в 13:00
25 сен в 13:00
€150 за всё до 8 чел.
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
23 сен в 20:00
25 сен в 20:00
€160 за всё до 8 чел.
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
23 сен в 13:00
25 сен в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
