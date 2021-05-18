Полезная информация о Варне

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Местное время в Варне
22:1756
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаВарна
По-английскиVarna
Столица регионаВарна является столицей региона
Население города312 770 чел.
АэропортВарна VAR
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота54 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Варне

Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
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4 отзыва
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за чел.
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5 отзывов
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за чел.
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
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2 отзыва
50
за чел.
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
от
96
за чел.
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономическая прогулка по Варне
Гастрономическая прогулка по Варне
50
за чел.
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