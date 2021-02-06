Как добраться до Фоса-ду-Игуасу на самолёте
В Фосе-ду-Игуасу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cataratas International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фоса-ду-Игуасу
- Катаратас IGUCataratas International Airport
Самые дешёвые билеты в Фос-ду-Игуасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.02.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|2 235
|9ч 35м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|2 293
|1ч 45м
|27.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|2 856
|1ч 10м
|20.11.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|3 209
|1ч 15м
|09.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|3 468
|9ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇧🇷Лондрины
|4 045
|3ч (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|4 214
|11ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Сегуру
|4 279
|14ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|5 436
|15ч 20м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇧🇷Шапеко
|5 527
|11ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|5 818
|16ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Баррейраса
|5 867
|27ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇷Палмаса
|6 027
|6ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|6 095
|14ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Луиса
|6 142
|9ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Витории
|6 540
|10ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|6 943
|30ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇷Марабы
|7 230
|35ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇷Монтиса-Кларуса
|7 775
|21ч 10м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|7 789
|29ч 15м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇧🇷Натала
|8 282
|12ч 40м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇧🇷Форталезы
|9 655
|26ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇷Императриса
|9 745
|19ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Белена
|10 945
|15ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Риу-Бранку
|10 981
|27ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|11 037
|18ч 55м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇧🇷Масейо
|11 868
|11ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|14 279
|10ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|15 138
|46ч 33м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|15 250
|22ч 15м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче
|15 944
|33ч (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇦🇷Ушуайи
|19 820
|28ч 19м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|24 524
|49ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|26 936
|35ч 55м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|33 793
|47ч 5м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|48 286
|41ч 35м (⇵2)
|07.07.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|50 178
|30ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фоса-ду-Игуасу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фоса-ду-Игуасу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форталеза, Масейо, Натал, Петролина и Ресифи
- 01.03.202109.03.2021
- 18.11.202030.11.2020
- 06.11.202003.12.2020
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