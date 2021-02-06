Летим в Фос-ду-Игуасу

Как добраться до Фоса-ду-Игуасу на самолёте

В Фосе-ду-Игуасу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cataratas International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фоса-ду-Игуасу

  1. Катаратас IGU
    Cataratas International Airport

Самые дешёвые билеты в Фос-ду-Игуасу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.02.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро2 2359ч 35м (⇵2)
18.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу2 2931ч 45м
27.11.2020из 🇧🇷Порту-Алегри2 8561ч 10м
20.11.2020из 🇧🇷Куритибы3 2091ч 15м
09.11.2020из 🇧🇷Флорианополиса3 4689ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇧🇷Лондрины4 045 (⇵1)
27.11.2020из 🇧🇷Салвадора4 21411ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇷Порту-Сегуру4 27914ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇧🇷Гоянии5 43615ч 20м (⇵1)
12.12.2020из 🇧🇷Шапеко5 52711ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Ресифи5 81816ч 5м (⇵1)
20.11.2020из 🇧🇷Баррейраса5 86727ч 20м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇷Палмаса6 0276ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇷Белу-Оризонти6 09514ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇷Сан-Луиса6 1429ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇷Витории6 54010ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти6 94330ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇷Марабы7 23035ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇷Монтиса-Кларуса7 77521ч 10м (⇵2)
16.01.2021из 🇧🇷Бразилиа7 78929ч 15м (⇵2)
21.12.2020из 🇧🇷Натала8 28212ч 40м (⇵2)
29.01.2021из 🇧🇷Форталезы9 65526ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇷Императриса9 74519ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇧🇷Белена10 94515ч 40м (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Риу-Бранку10 98127ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Жуана-Песоы11 03718ч 55м (⇵1)
14.01.2021из 🇧🇷Масейо11 86811ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇷Порту-Велью14 27910ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇨🇱Сантьяго15 13846ч 33м (⇵2)
22.11.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса15 25022ч 15м (⇵1)
16.01.2021из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче15 94433ч (⇵2)
25.06.2021из 🇦🇷Ушуайи19 82028ч 19м (⇵2)
20.11.2020из 🇪🇸Барселоны24 52449ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇨🇭Цюриха26 93635ч 55м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Москвы33 79347ч 5м (⇵2)
24.07.2021из 🇭🇺Будапешта48 28641ч 35м (⇵2)
07.07.2021из 🇬🇧Манчестера50 17830ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фоса-ду-Игуасу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форталеза, Масейо, Натал, Петролина и Ресифи

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Фоса-ду-Игуасу