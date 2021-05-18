Будва, Черногория - честно о городе Будва, фото, погода, пляжи, карта, видео с обзорами

Туристы кто едете отдыхать в Черногорию, часто берут путевки именно в Будву, самолет прилетает в ближайший аэропорт Тивата, но потом уже все едут в старый город. А вот, что там поджидает отдыхающих, какие пляжи, цены, отели, достопримечательности, мы вам расскажем в этой статье, подробно и честно