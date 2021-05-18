Полезная информация о Будве
Что нужно знать о Будве: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 87 экскурсий
Местное время в Будве
22:2258
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇪 Черногория
|Название города
|Будва
|По-английски
|Budva
|Столица региона
|Будва является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Будве
|Население города
|18 000 чел.
|Аэропорт
|Тиват TIV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Podgorica
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Подробная статья
Будва, Черногория - честно о городе Будва, фото, погода, пляжи, карта, видео с обзорами
Туристы кто едете отдыхать в Черногорию, часто берут путевки именно в Будву, самолет прилетает в ближайший аэропорт Тивата, но потом уже все едут в старый город. А вот, что там поджидает отдыхающих, какие пляжи, цены, отели, достопримечательности, мы вам расскажем в этой статье, подробно и честно
Где находится Будва на карте
Календарь низких цен на туры в Будву
Популярные экскурсии в Будве
€
35
за чел.
€
80
за чел.
Отправляйтесь в морскую прогулку по Которской бухте. Наш выбор предлагается несколько интересных маршрутов.
€
55
за чел.
Морская рыбалка — это неповторимое времяпровождение для вас и ваших друзей. Один день проведённый на в море на рыбалке, навсегда остается в вашей памя...
€
210
за чел.
Риека Црноевича — небольшой уютный городок, названный по названию реки, на которой он находится. Он по праву считается одним из самых живописных мест ...
4.9
93 отзыва
€
138
за чел.
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны