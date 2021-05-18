Полезная информация о Будве

Что нужно знать о Будве: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 87 экскурсий
Местное время в Будве
22:2258
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇪 Черногория
Название городаБудва
По-английскиBudva
Столица регионаБудва является столицей региона
Статья о городеСтатья о Будве
Население города18 000 чел.
АэропортТиват TIV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Podgorica
Средняя высота7 м. от уровня моря

Подробная статья

Будва
Будва, Черногория - честно о городе Будва, фото, погода, пляжи, карта, видео с обзорами
Туристы кто едете отдыхать в Черногорию, часто берут путевки именно в Будву, самолет прилетает в ближайший аэропорт Тивата, но потом уже все едут в старый город. А вот, что там поджидает отдыхающих, какие пляжи, цены, отели, достопримечательности, мы вам расскажем в этой статье, подробно и честно

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