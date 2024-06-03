Главные экскурсионные места в Рио-де-Жанейро

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные места» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 175 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
63 за человека
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Курс настоящего кариоки
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
90 за всё до 8 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Рио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксюша
    3 июня 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
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    этого Нина увеличивать не стала, так как в субботу некоторые музеи были закрыты. Мы дошли до арки Телеса, которую я хотела посмотреть, увидели церковь, заложенную в 16 веке и действующую до сих пор - старейшую в городе. То есть немного коснулись программы её новой экскурсии по старому историческому колониальному Рио, которую, как сказала Нина, сайт пока ещё не утвердил. Всё понравилось, колониальный Рио очень красив, пять звёзд!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
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    приезда в Рио. Нина отвечала детально, не на отвяжись. Первый плюс в копилку) Далее накануне приезда у меня возникли сложности с бронированием. Я боялась, что его отменят, и мне придется искать отель на месте. Попросила Нину перенести экскурсию. Нина согласилась, пошла навстречу. Еще один плюс. На экскурсию Нина пришла минут за 10 заранее. Пунктуальность - еще один плюс. Далее на экскурсию Нина пришла с мужем. Он местный житель, т. е. знает, на каких подозрительных или опасных личностей обращать внимание. Я выдохнула и успокоилась. Мы были под присмотром. И действительно, как в названии экскурсии, мы гуляли по городу, разговаривали, делали фото. Я считаю, думать о своей безопасности и безопасности туристов – это ответственный подход! Как уже сказала, получилась действительно прогулка по Рио. Надо было попить, мы зашли в кафе. Надо в туалет, зашли. Захотелось кокосового сока, нашли, купили. Никуда не бежали, чтобы уложиться в заявленное время. Еще раз плюсуем) Сама экскурсия мне очень понравилась, душевно прогулялись. Нина училась на курсах, сдавала экзамены. Как коллега по цеху, я вижу, слышу и понимаю, как человек готовился и вообще старается ли он. Придраться не к чему: информация четкая, продуманная, с не книжными, а жизненными комментариями. Зачет!)) Еще очень понравился момент с проездным на метро. В начале экскурсии мы говорили про него. Нина обещала помочь его купить. Если честно, я уже забыла про него. А Нина в нужный момент вспомнила. Очень приятно, когда человек помнит, что обещает и выполняет. Опять же плюсуем. В конце экскурсии Нина дала прямо инструкции по безопасности, на что обращать внимание, куда не ходить, как реагировать в экстренных ситуациях. И еще сказала, если будут вопросы, что-то понадобится, можно обращаться. Приятно осознавать, что есть кому позвонить или написать в незнакомом городе через Атлантику от дома)) И еще раз плюсуем. В общем у меня остались теплые впечатления!!!! Рекомендую!

  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
    Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту
  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
  • Y
    Yuriy
    10 апреля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
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    увидели не только туристические места, а также прочувствовали дух города и его славных и жителей. Просто захлёстывают эмоции!!! Так, что эту экскурсию мы однозначно рекомендуем, как новичкам а Рио, вроде нас, так и тем, кто тут уже был! Слава, огромное тебе спасибо!!! Ждем новые маршруты, например в Фавелы:-)

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
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    мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍

  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
  • Д
    Денис
    22 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем
  • Ž
    Žanna
    21 марта 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
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    города,посетили гору Сахарную голову и прикоснулмсь к статуии Христа искупителя! Ответил на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо вам Артур. Время пролетело очень быстро. Обязательно посоветуем всем нашим знакомым обращаться к вам. С уважением Жанна и Андрис.

    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
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  3. Знакомьтесь, Рио
  4. Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
  5. Самые красочные места Рио за полдня
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
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