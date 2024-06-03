1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсюша3 июня 2024В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
- ЕЕкатерина28 мая 2024Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
- ААлена22 мая 2024Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- YYuriy10 апреля 2024Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
- ААлексей27 марта 2024Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
- ААлександр27 марта 2024Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
- ДДенис22 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
- ŽŽanna21 марта 2024Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Популярные места»
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