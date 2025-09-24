Путешественники стремятся в Рио, чтобы насладиться его знаковыми местами. Экскурсия охватывает всё: от величественной статуи Христа до захватывающих видов с Сахарной головы. Также можно посетить знаменитые фавелы Росинья или Санта Марта. Гид расскажет о весе и высоте статуи, истории Сахарной головы и значении лестницы Селарона. Не упустите шанс увидеть настоящую жизнь Рио и узнать о культуре и традициях Бразилии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Визит к статуе Христа
- 🏞️ Захватывающие виды с Сахарной головы
- 🎨 Посещение лестницы Селарона
- 🏘️ Экскурсия по фавелам
- 🚗 Комфортный трансфер и гид
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
- Статуя Христа
- Сахарная голова
- Лестница Селарона
- Акведук Лапы
- Фавела Росинья
- Фавела Санта Марта
Описание экскурсии
- Статуя Христа — визитная карточка Рио
- Смотровая Дона Марта — та самая овальная площадка по пути к статуе, откуда открывается захватывающий вид на Христа с одной стороны, и на Фламенго, Ботафого, залив и гору Сахарная голова — с другой
- Центр города: лестница Селарона, акведук Лапы
- Посещение фавелы Росинья или Санта Марта — на выбор
При желании можем заменить статую Христа на посещение Сахарной головы.
Вы узнаете:
- Сколько весит статуя Христа и какой она высоты
- Что находится внутри монумента, каким камнем он облицован и почему для воплощения был выбран именно этот образ
- Откуда пошло название Сахарной головы — рассмотрим разные версии
- Сколько плиток насчитывает лестница Селарона и из каких стран они были привезены
- Какие функции сегодня выполняет акведук в центре города
- Почему фавелы — неотъемлемая часть Бразилии и каковы были исторические предпосылки к их формированию
И многое-многое другое об истории и культуре страны, менталитете, быте и кулинарных предпочтениях бразильцев
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от отеля на комфортабельном авто Chevrolet Spin/Toyota Corolla, сопровождение лицензированного гида с правом прохода по приоритетным очередям, входные билеты на статую Христа, проезд на мототакси в фавеле и проход там на смотровые площадки
- Детям до 5 лет — скидка 100 реалов
- Оплата оставшейся части — наличными в реалах по текущему курсу на день проведения экскурсии
- В экскурсии запланирован 1 час на обед (по желанию, оплачивается отдельно) — в наиболее удобном по маршруту кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 384 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь. Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 сен 2025
Очень интересная, насыщенная и увлекательная экскурсия 👍 опасалась, что увидим город только из окна машины, но нет, машина позволяет добраться в разные уголки Рио, а сама экскурсия- это прогулки по интересным и значимым местам!
Мы очень довольны🌸
Мы очень довольны🌸
Мы очень довольны🌸
Мария
22 авг 2025
Я первый раз была в Рио по работе и мой выбор пал именно на эту экскурсионную программу - Рио за один день.
Нисколько не пожалела - абсолютно все было на высоте!
Статуя
Нисколько не пожалела - абсолютно все было на высоте!
Статуя
Артём
30 июл 2025
Статуя Христа - однозначно для посещения. Но максимальные эмоции - февела. Гиды Нина и Леандро - прекрасные люди, с которыми чувствуешь себя в безопасности даже в фавеле. Внимательные к деталям, структурированный рассказы и захватывающая дух прогулка по фавелам. Рекомендую
