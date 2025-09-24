читать дальше

Христа с возможностью сделать классные фото и видео и насладиться шикарными видами на Рио с высоты.

Мы прошлись по лестнице Селарона - очень атмосферная и необычная, яркое произведение искусства. Я такого даже не ожидала.

Нина подробно рассказывает историю создания и о жизни создателя.

Посетили Акведук - архитектурное историческое наследие колониального прошлого, очень впечатлило.

Но самое my love - это посещение фавелы Росинья, самой крупной фавелы во всей Латинской Америке - адреналин от поездки на мототакси, шикарные виды на Рио и на закат солнца оставили неизгладимые из моей памяти впечатления.

А возможность побывать в доме жителей фавелы - это просто восторг.

А сколько шикарных фото и видео сделала Нина…

Большое спасибо, мои искренние рекомендации!

Вернусь обязательно, обещаю 😉