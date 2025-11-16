Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро

Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро

Провели экскурсии для 1395 туристов

читать дальше знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты. Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.

С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше