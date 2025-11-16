Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро

Бобо де жака или пирог из цветка банана? Вы сможете выбрать одно блюдо и приготовить его под руководством профессионального повара.
Ингредиенты вы вместе соберёте во время прогулки по лесу, а по пути узнаете много неожиданного о бразильской кухне.
Также вас ждёт знакомство с жителями коммуны и, конечно, дегустация кулинарного шедевра, сделанного своими руками.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
- Вы побываете в коммуне в самом сердце леса Тижука. Это поселение организовали несколько семей европейских мигрантов более века назад
- Познакомитесь с жителями, узнаете об их истории и особенностях быта
- Прогуляетесь по лесу и соберёте основные ингредиенты для блюд. Вы сами добудете джекфрут и цветок банана, поймёте, как их выбирать, и научитесь правильно разделывать
- Узнаете много интересного о бразильской кухне, семейных традициях и менталитете
А затем вместе с профессиональными поварами приготовите одно из экзотических бразильских блюд на выбор:
- Бобо де жака (плотная подлива из маниоки с джекфрутом и овощами, подаётся с рисом)
- Пирог из цветка банана (сытный пирог с цветком банана и овощами, подаётся с соком из сезонных фруктов)
После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленных блюд в уютной гостиной с панорамным видом на лес Тижука.
Организационные детали
- Мастер-класс требует предварительной подготовки, поэтому бронирование возможно не менее чем за 2 дня до даты проведения
- В Рио перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца, евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле до места проведения мастер-класса и обратно
- Мастер-класс проведут опытные повара из коммуны
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Провели экскурсии для 1395 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон.
