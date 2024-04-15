Выездные экскурсии из Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
145 за всё до 3 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
    Отличный гид, нам все понравилось!
  • R
    Ruslana
    14 декабря 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
  • I
    Irina
    2 мая 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
  • и
    иосиф
    1 января 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
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    близким родственникам, столько теплоты и обходительности, помощи по всем вопросам, которые у нас возникали в процессе подготовки к путешествию и непосредственно во время нее. Сама экскурсия замечательная и очень грамотно выстроена. Выражаю огромную благодарность и настоятельно рекомендую! Очень надеюсь, еще не раз воспользоваться услугами Артура в своих путешествиях в Латинскую Америку и Бразилию в частности!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нитерой: не только лучший вид на Рио
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  3. Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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