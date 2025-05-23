Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
«Мы разработали маршрут, в котором помимо неутомительного посещения знаменитой статуи вас будет ждать крупнейший городской лес мира, богемный район Санта-Тереза, легендарные фавелы, роскошные пляжи и, разумеется, дегустация асаи»
Завтра в 08:00
11 дек в 14:00
от $195 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
Начало: Av. Mem de Sá, 110 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, ...
«Вас ждут классические бары, дегустация кашасы, бесплатная кайпиринья и живые самба-ритмы»
$33 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
«После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленных блюд в уютной гостиной с панорамным видом на лес Тижука»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $329 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААриана23 мая 2025Гид Андресса и её муж сделали вечер незабываемым — мы отлично познакомились с ночной жизнью Рио. От вкусных напитков до живой музыки и дружелюбных людей — атмосфера была потрясающей. Настоятельно рекомендую!
- ЮЮлия19 апреля 2025Не могу рекомендовать эту экскурсию сильнее. Мы так здорово повеселились — всё было идеально!
- ММаксим22 февраля 2025Андресса и Най — потрясающие гиды, самба-бары супер, отличное введение в ночную жизнь Рио. Мне очень понравилось, люди там дружелюбные. Обязательно берите этот паб-кроул в Рио!
