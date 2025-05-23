Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Рио-де-Жанейро – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К символу Рио через леса и фавелы
На машине
4 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
«Мы разработали маршрут, в котором помимо неутомительного посещения знаменитой статуи вас будет ждать крупнейший городской лес мира, богемный район Санта-Тереза, легендарные фавелы, роскошные пляжи и, разумеется, дегустация асаи»
Завтра в 08:00
11 дек в 14:00
от $195 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
4 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
Начало: Av. Mem de Sá, 110 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, ...
«Вас ждут классические бары, дегустация кашасы, бесплатная кайпиринья и живые самба-ритмы»
$33 за человека
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
«После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленных блюд в уютной гостиной с панорамным видом на лес Тижука»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $329 за всё до 10 чел.

