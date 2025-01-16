На небольшом пятачке в центре, куда редко заворачивают прохожие, сосредоточена многовековая история страны.
Отправляемся туда! Вы побываете в Императорском дворце, посетите церковь, где короновались первые короли, и пройдёте по залу, где был подписан указ об отмене рабства. Узнаете, кто изображён на монете в 5 сентаво и как кармелиты повлияли на облик Рио-де-Жанейро.
Отправляемся туда! Вы побываете в Императорском дворце, посетите церковь, где короновались первые короли, и пройдёте по залу, где был подписан указ об отмене рабства. Узнаете, кто изображён на монете в 5 сентаво и как кармелиты повлияли на облик Рио-де-Жанейро.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите множество атмосферных достопримечательностей, среди которых:
- Собор Пресвятой Девы Марии Кармельской, чья история начинается со склепа бенедиктинцев
- Кармелитский монастырь, где провела последние годы королева Португалии Мария I
- Дворец Тирадентес, который построили на месте бывшей тюрьмы
- Руины пирса Ду-Кармо, когда-то являющиеся центром работорговли и воротами города
- Императорский дворец, в котором принцесса Изабелла в 1888 году подписала указ об отмене рабства
- Площадь 15 ноября, откуда задолго до португальцев отчаливали пироги древних индейцев
- Грандиозная церковь Канделария, ведущая начало с маленькой часовни, заложенной испанской парой в 17 веке в качестве обета
- Культурный центр Банка Бразилии — символ национального финансового мира и успешная попытка сохранить архитектурную ценность здания в 21 веке
Я расскажу:
- Как раньше назывался город Рио-де-Жанейро и как получила своё имя Площадь 15 ноября
- Когда на бразильскую землю высадились монахи-кармелиты и как они повлияли на современную архитектуру города
- Где в 18 веке располагался мост-переход, который соединял дворец с монастырём, фактически ставшим королевской резиденцией
- Почему арка Телеса носит имя португальского судьи
- Кто вышел реальным победителем в Парагвайской войне и какую роль она сыграла в провозглашении Республики Бразилия
- Где хранятся останки первооткрывателя Бразилии Педро Алвареса ду Кабрала и почему большая часть страны считает таковым Америго Веспуччи
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости экскурсии можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу Google на день проведения
- По субботам, воскресеньям и государственным праздникам некоторые из запланированных к посещению мест могут быть закрыты на полноценный вход или работать по сокращённому графику
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади 15 ноября
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 246 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь. Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maxim
16 янв 2025
Нина искренне старается заинтересовать туристов, она любит город и передает эту любовь нам. Она гибко реагирует на предложения по изменению программы, максимально старается подстроиться под пожелания и просьбы.
Т
Татьяна
2 янв 2025
Прекрасно! Посмотрели старый Рио, 3 часа пролетели незаметно. Спасибо Нине. Ответила на все наши вопросы, подсказала как доехать до нужного места.
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