Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Покорение горы Сахарная голова
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от $117 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от $199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Рио-де-Жанейро без границ: на вертолёте
Откройте для себя Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полёта! Полёт на вертолёте без дверей подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Начало: На аэродроме Рекрейо
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
$327 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 09:00
14 сен в 09:30
$118
$131 за всё до 3 чел.
