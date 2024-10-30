скидка
9%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВаш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
«Посетим главный храм Рио-де-Жанейро — кафедральный собор Святого Себастьяна, впечатляющий своей необычной формой и внушительными масштабами»
Завтра в 09:00
9 ноя в 09:00
108$98 за всё до 3 чел.
скидка
20%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро «Cinelandia»
«Почему этот собор совсем не похож на собор, где у него крест и колокольня, что за витражи внутри и что таится в недрах здания»
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
112$90 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Колониальный Рио-де-Жанейро: прогулка с глубоким погружением в историю
От первых мореплавателей, ступивших на землю, до законодательной власти современного города
Начало: На Площади 15 ноября
«Собор Пресвятой Девы Марии Кармельской, чья история начинается со склепа бенедиктинцев»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от $134 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 октября 2024Андрей, заботливо встретил нас у отеля и мы начали нашу экскурсию и знакомство с Рио ещё в дороге. Рассказал историческую
- ЛЛюдмила4 октября 2024Восхитительная экскурсия, когда ты движешься в комфортном темпе, есть время все рассмотреть и сделать фотографии. Андрей очень интересно, без лишней воды
- ААделя26 августа 2024Были на связи с Андреем задолго до нашего приезда в Рио, обговорили все детали. Но случилось так, что за день
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в ноябре 2024
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