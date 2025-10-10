Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Пакета - буколистическая атмосфера
Как кариоки проводят выходные? На острове Пакета! 50 минут на пароме и вы в тишине и гармонии, наслаждаясь природой и историей
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колониальный Рио-де-Жанейро
Увлекательное путешествие по колониальному Рио-де-Жанейро, где история оживает на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте новые грани города
Начало: На Площади 15 ноября
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
от $178 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Завтра в 12:00
10 окт в 12:00
$112 за всё до 3 чел.
