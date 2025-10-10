Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $112. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Остров Пакета - буколистическая атмосфера Как кариоки проводят выходные? На острове Пакета! 50 минут на пароме и вы в тишине и гармонии, наслаждаясь природой и историей $150 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Колониальный Рио-де-Жанейро Увлекательное путешествие по колониальному Рио-де-Жанейро, где история оживает на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте новые грани города Начало: На Площади 15 ноября от $178 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 3 чел. The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро $112 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

