2 часа
Индивидуальная
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:00
от $145 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Колониальный Рио-де-Жанейро: прогулка с глубоким погружением в историю
От первых мореплавателей, ступивших на землю, до законодательной власти современного города
Начало: На Площади 15 ноября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$134 за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Пакета - буколистическая атмосфера
Как кариоки проводят выходные? На острове Пакета! 50 минут на пароме и вы в тишине и гармонии, наслаждаясь природой и историей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
223$179 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 января 2020Замечательная и обаятельная Анна прекрасный гид, Было познавательно и интересно спасибо до новых встреч
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «История и архитектура»
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