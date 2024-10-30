читать дальше до планируемой экскурсии планы и наши желания поменялись. Андрей быстро среагировал, внёс предложения. И мы нисколечко не пожалели. Андрей активный, энергичный, отзывчивый, внимательный, предупредительный, интересный собеседник, владеющий разносторонней информацией. Рекомендуем✌️

Были на связи с Андреем задолго до нашего приезда в Рио, обговорили все детали. Но случилось так, что за день