Пройти через джунгли и подняться на 354 метра, чтобы сделать заветные фото над пропастью
Гора Педра-ду-Телеграфо давно известна благодаря социальным сетям, но до сих пор не все знают, как до неё добраться.
А если кто и знаком с информацией, что расположена гора в национальном парке Педра Бонита, то вход на «трилью» отыскать всё равно непросто с первого раза. Но я помогу вам это сделать и проведу до самой вершины. Эффектные кадры гарантированы!
А если кто и знаком с информацией, что расположена гора в национальном парке Педра Бонита, то вход на «трилью» отыскать всё равно непросто с первого раза. Но я помогу вам это сделать и проведу до самой вершины. Эффектные кадры гарантированы!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гора находится внутри национального парка — практически посреди джунглей. Подъём несложный и займёт 40-50 минут. По пути поговорим о жизни в Рио и сделаем небольшую остановку у камня, с которого открывается вид на пляж Марамбайа с одной стороны и Портовую реку с другой.
Наверху нас ждёт та самая скала, где зависают над пропастью, хотя мы все уже знаем, что это лишь оптический обман при правильно выбранном ракурсе. Будьте готовы, что ожидание в очереди, чтобы сделать «опасное» фото, составляет порядка 2 часов в выходные и около 1 часа в будни.
Организационные детали
- Расходы на общественный транспорт (метро и автобусы) включены в стоимость экскурсии. При желании можем воспользоваться такси: цена 70-130 реалов, оплачивается отдельно.
- В силу жары и повышенной влажности в лесу подъём не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, а также детям до 10 лет.
- Возьмите с собой головной убор, репеллент от комаров и воду
- Оставшуюся часть стоимости за экскурсию нужно оплатить в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по актуальному курсу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 21 туриста
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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