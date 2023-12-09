Гора Педра-ду-Телеграфо давно известна благодаря социальным сетям, но до сих пор не все знают, как до неё добраться. А если кто и знаком с информацией, что расположена гора в национальном парке Педра Бонита, то вход на «трилью» отыскать всё равно непросто с первого раза. Но я помогу вам это сделать и проведу до самой вершины. Эффектные кадры гарантированы!

Описание

Что вас ожидает

Гора находится внутри национального парка — практически посреди джунглей. Подъём несложный и займёт 40-50 минут. По пути поговорим о жизни в Рио и сделаем небольшую остановку у камня, с которого открывается вид на пляж Марамбайа с одной стороны и Портовую реку с другой.

Наверху нас ждёт та самая скала, где зависают над пропастью, хотя мы все уже знаем, что это лишь оптический обман при правильно выбранном ракурсе. Будьте готовы, что ожидание в очереди, чтобы сделать «опасное» фото, составляет порядка 2 часов в выходные и около 1 часа в будни.

Организационные детали