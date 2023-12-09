Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети

Индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро

Пройти через джунгли и подняться на 354 метра, чтобы сделать заветные фото над пропастью

Гора Педра-ду-Телеграфо давно известна благодаря социальным сетям, но до сих пор не все знают, как до неё добраться.

А если кто и знаком с информацией, что расположена гора в национальном парке Педра Бонита, то вход на «трилью» отыскать всё равно непросто с первого раза. Но я помогу вам это сделать и проведу до самой вершины. Эффектные кадры гарантированы!
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
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Описание

Что вас ожидает

Гора находится внутри национального парка — практически посреди джунглей. Подъём несложный и займёт 40-50 минут. По пути поговорим о жизни в Рио и сделаем небольшую остановку у камня, с которого открывается вид на пляж Марамбайа с одной стороны и Портовую реку с другой.

Наверху нас ждёт та самая скала, где зависают над пропастью, хотя мы все уже знаем, что это лишь оптический обман при правильно выбранном ракурсе. Будьте готовы, что ожидание в очереди, чтобы сделать «опасное» фото, составляет порядка 2 часов в выходные и около 1 часа в будни.

Организационные детали

  • Расходы на общественный транспорт (метро и автобусы) включены в стоимость экскурсии. При желании можем воспользоваться такси: цена 70-130 реалов, оплачивается отдельно.
  • В силу жары и повышенной влажности в лесу подъём не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, а также детям до 10 лет.
  • Возьмите с собой головной убор, репеллент от комаров и воду
  • Оставшуюся часть стоимости за экскурсию нужно оплатить в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по актуальному курсу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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