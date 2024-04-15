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где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой!! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида