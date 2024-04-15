1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€145 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
€50 за билет
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 апреля 2024Отличный гид, нам все понравилось!
- ЕЕлена11 февраля 2020Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом
- ГГаухар24 февраля 2019Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома,
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 145. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 4 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август