Активности – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
145 за всё до 3 чел.
Мир бразильского карнавала
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
50 за билет
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 за всё до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
    Отличный гид, нам все понравилось!
  • Е
    Елена
    11 февраля 2020
    Мир бразильского карнавала
    Эта экскурсия погрузила нас полностью в жизнь обычных бразильцев. Начиная с того что добирались мы до места на метро, потом
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    шли мимо стадиона Маракана, где недавно закончился футбольный матч, застали начало подготовки к вечерней репитиции. Мы увидели насколько бразильцы доброжелательные, открытые люди и умеют радоваться и отлично веселиться! Сначала немного ощутили чувство осторожности к окружающему нас, но благодаря нашему гиду Славе, это ощущение быстро прошло и мы стали частью этого действия. Большое спасибо ему за это😊

  • Г
    Гаухар
    24 февраля 2019
    Мир бразильского карнавала
    Мы заказали тур Мир бразильского карнавала, где планировали посетить одну из школ. Однако нам повезло, Слава организовал нам посещение самбодрома,
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    где мы смогли увидеть генеральную репетицию карнавала, прочувствовать атмосферу праздника, увидеть шоу с танцами, музыкой!! Было ощущение, что мы присутствуем на самом карнавале. Слава много нового рассказал нам о истории карнавала, а также о Рио. Несмотря на то, что он уже был нашим третьим гидом, от него мы почерпнули ещё больше интересных деталей о Бразилии, о людях, традициях. Рекомендую Славу, как интересного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
  2. Мир бразильского карнавала
  3. Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
  4. Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 145. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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