Покорение горы «Сахарная голова»

Совершить несложный подъём на вершину главной горы Рио и полюбоваться шикарными пейзажами

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«Сахарная голова» — гора высотой 396 метров, возвышающаяся над заливом Гуанабара. Обычно путешественники поднимаются на неё на фуникулёре.

Я же предлагаю вместе прогуляться пешком! Это красиво, полезно, безопасно и легко — подъём занимает всего полчаса. Спустившись, мы отправимся на Красный пляж у подножия и посмотрим на «Сахарную голову» со стороны.
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Покорение горы «Сахарная голова»
Ближайшие даты:
4
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6
ноя
7
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8
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 4 часа вы:

  • Подниметесь на гору «Сахарная голова» и расшифруете её необычное название
  • Полюбуетесь с вершины легендарным видом на Рио и статую Христа
  • Понаблюдаете с высоты, как волны разбиваются о скалы
  • Посетите секретную смотровую площадку с видом на гору Урка
  • Побываете на Красном пляже с разноцветными лодками

И это ещё не все!

Организационные детали

Подъём не требует специальной физической подготовки и подойдёт путешественникам всех возрастов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Praia Vermelha, Urca
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Горы

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