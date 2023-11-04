Совершить несложный подъём на вершину главной горы Рио и полюбоваться шикарными пейзажами
«Сахарная голова» — гора высотой 396 метров, возвышающаяся над заливом Гуанабара. Обычно путешественники поднимаются на неё на фуникулёре.
Я же предлагаю вместе прогуляться пешком! Это красиво, полезно, безопасно и легко — подъём занимает всего полчаса. Спустившись, мы отправимся на Красный пляж у подножия и посмотрим на «Сахарную голову» со стороны.
Я же предлагаю вместе прогуляться пешком! Это красиво, полезно, безопасно и легко — подъём занимает всего полчаса. Спустившись, мы отправимся на Красный пляж у подножия и посмотрим на «Сахарную голову» со стороны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 4 часа вы:
- Подниметесь на гору «Сахарная голова» и расшифруете её необычное название
- Полюбуетесь с вершины легендарным видом на Рио и статую Христа
- Понаблюдаете с высоты, как волны разбиваются о скалы
- Посетите секретную смотровую площадку с видом на гору Урка
- Побываете на Красном пляже с разноцветными лодками
И это ещё не все!
Организационные детали
Подъём не требует специальной физической подготовки и подойдёт путешественникам всех возрастов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Praia Vermelha, Urca
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом из Рио в нём же удаленно и в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!
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