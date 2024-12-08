читать дальше увидела те места куда пешком бы не добралась и не знала где они)) Дарья старалась рассказать как можно больше о жизни в рио, ещё раз спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность Дарье! Вы меня так выручили! Самое лучшее в рио-де-жанейро это наши люди)) маршрут был построен хорошо,