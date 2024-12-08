6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
19 дек в 09:00
20 дек в 09:00
$262 за всё до 3 чел.
30 минут
Мини-группа
до 3 чел.
Рио-де-Жанейро без границ: над городом - на вертолёте без дверей
Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город
Начало: На аэродроме Барра-да-Тижука
Расписание: ежедневно в 09:00
19 дек в 09:00
21 дек в 09:00
$285 за человека
30 минут
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Полетайте над Рио-де-Жанейро и насладитесь потрясающими видами мегаполиса, гор и океана. Этот полёт станет незабываемым приключением
Начало: На аэродроме
19 дек в 08:30
20 дек в 08:30
$525 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеван8 декабря 2024Спасибо Дарье за прекрасную экскурсию, с ней можно действительно многое узнать о жизни в Бразилии и Рио де жанейро. Однозначно советую этого Гида.
- ССветлана18 ноября 2024Хочу выразить огромную благодарность Дарье! Вы меня так выручили! Самое лучшее в рио-де-жанейро это наши люди)) маршрут был построен хорошо,
- AAnna13 сентября 2024Даша - замечательный гид. Она была очень внимательна ко мне, учла все мои предпочтения и даже помогла купить пару лекарств
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Уникальный опыт»
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